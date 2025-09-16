Los profesionales de la salud se vuelven a plantar frente al Estatuto Marco Este martes se han concentrado a las puertas del Hospital General de Alicante para reclamar una reforma «real y con avances claros»

Inés Rosique Alicante Martes, 16 de septiembre 2025, 17:42

Profesionales de la sanidad pública se han concentrado este martes frente al Hospital General de Alicante para reclamar la defensa de sus derechos laborales y exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco que, a su juicio, responda a la realidad actual del sector. Denuncian que durante años han sostenido «un sistema tensionado, marcado por plantillas insuficientes, sobrecarga de trabajo, precariedad económica y la falta de un reconocimiento acorde al esfuerzo que realizan diariamente para garantizar la atención sanitaria a la ciudadanía».

Según advierten, la normativa vigente está anclada en un marco legal que ya ha quedado obsoleto, lo que ha permitido «la vulneración continua de derechos y ha dificultado la incorporación de mejoras que aseguren la calidad de los servicios».

Los representantes sindicales aseguran que las pocas conquistas alcanzadas hasta ahora se han logrado a través de largos procesos judiciales y denuncian que la administración ha ignorado en repetidas ocasiones las demandas planteadas en la mesa de negociación.

Por ello, rechazan de manera tajante cualquier propuesta de Estatuto Marco que no contemple avances claros y tangibles en las condiciones laborales de los cerca de un millón de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Subrayan que «no buscan privilegios, sino el reconocimiento de derechos básicos que les permitan desarrollar su trabajo con dignidad y garantizar a la ciudadanía una atención sanitaria de calidad».

Entre las principales reivindicaciones figuran una clasificación profesional justa que refleje la responsabilidad, formación y dedicación de todo el personal, acompañada de un sistema retributivo coherente y transparente. También exigen el derecho a la jubilación parcial, con sustitución inmediata en las plantillas para asegurar el relevo generacional, y la posibilidad de una jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones, especialmente «para quienes soportan una alta carga física y emocional tras décadas de servicio».

Asimismo, reclaman la implantación definitiva de la jornada laboral de 35 horas semanales en todos los servicios de salud, con el fin de acabar con desigualdades entre territorios y recuperar un derecho perdido en 2012.

Los profesionales critican que, tras casi tres años de negociaciones, el Ministerio de Sanidad se disponga a abandonar el calendario de reformas pactado, poniendo en riesgo un proceso crucial para modernizar las condiciones de trabajo. Ante ello, insisten en «la necesidad de reabrir la mesa del Ámbito de Negociación y presentar un nuevo borrador que recoja las aportaciones de comunidades autónomas y sindicatos».

Las organizaciones convocantes aseguran que esta concentración no será la última y que continuarán movilizándose hasta conseguir un Estatuto Marco moderno, justo y capaz de garantizar tanto la dignidad del personal sanitario como la mejora del sistema público en beneficio de toda la ciudadanía.