Sanidad instalará un mamógrafo de última generación en este hospital de Alicante para mejorar el sistema de cribado La puesta en marcha de esta herramienta pretende alejar las «14 semanas de demora» en las listas de espera que provocó el anterior equipo

La Conselleria de Sanidad instalará durante la próxima semana un nuevo mamógrafo de última generación para mejorar el sistema de cribado en varios municipios de la comarca de L'Alacantí.

El Pleno del Ayuntamiento de San Vicente ha dado a conocer las intenciones del área autonómica, que pondrá en marcha esta herramienta en su Hospital para dar servicio, además, a las poblaciones de Agost y Monforte del Cid.

Este nuevo mamógrafo permitirá «reanudar el servicio» con una equipación que tiene previsto instalarse en el Hospital de San Vicente del Raspeig la próxima semana, ha avanzado la concejala de Sanidad, Mercedes Torregrosa.

Mientras llega el aparato y se prepara su puesta a punto, el Hospital de San Vicente del Raspeig realiza «los cambios electrónicos necesarios» para que el equipo esté disponible lo antes posible con el fin de «dar cobertura a las mujeres».

La concejala de Sanidad ha señalado tabién que esta medida se encuentra entre «las actuaciones puestas en marcha por el PP desde el Gobierno de la Generalitat para la detección precoz del cáncer de mama, mejorando el sistema de cribado y aumentando las pruebas de mamografía».

El anterior mamógrafo se estropeó

El anterior mamógrafo del Hospital de San Vicente del Raspeig llegó a estropearse hasta en dos ocasiones desde su instalación en 2019, ha denunciado la concejala de Sanidad del municipio. Dicha situación afectó a «miles de mujeres» que quedaron sin mamografía y se produjeron «más de 14 semanas de demora».

En este sentido, la edil popular ha afeado la gestión del Botànic que «nunca invitó (a las mujeres) a participar en el programa de cribado», además de instalar un mamógrafo que «no era de muy buena calidad o no le realizaban el mantenimiento adecuado».

Sobre ello, ha repasado los «resultados demoledores» de una auditoría realizada en 2024 sobre la situación del cribado, que «presentaba debilidades, retrasos y fallo», destacando que el actual Consell y el Ayuntamiento «queremos lograr la modernización y la automatización del distema para consolidar un programa eficaz, seguro y revertir la situación que dejó el Botànic».

Torregrosa ha informado que, en contraste, en los dos últimos años se ha hecho un plan de impulso para rediseñar el circuito asistencial, acortar los plazos o renovar el sistema con equipos con la mejor tecnología disponible, entre otras medidas encaminadas «a que todas las mujeres tengan el mismo acceso, vivan donde vivan».