La Plataforma del Vinalopó convoca una concentración en Elche este sábado El lema de la manifestación es «la defensa de una sanidad pública de calidad» | Será a las 12 horas en la Plaça de Baix

Imagen de archivo de una concentración convocada por la Plataforma por la reversión del Vinalopó.

Pau Sellés Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:53

La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha anunciado una concentración para este sábado a partir de las 12 horas en la Plaça de Baix de Elche por «la defensa de una sanidad pública de calidad». Así, se ha adherido a las acciones que se van a llevar a cabo durante esta semana en España «a favor de una red pública sanitaria digna».

A la concentración del sábado en Elche también está previsto que se sumen Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud y la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda.

La plataforma reclama la reducción de las listas de espera, agilizar las citas en atención primaria, que los hospitales estén «a pleno rendimiento», una atención «urgente» a la salud mental y la dedicación «exclusiva» de los profesionales sanitarios, según ha señalado la agrupación en un comunicado.

También reivindicará el «impulso» de la salud pública y prevención, la participación comunitaria, la atención sanitaria en las lenguas cooficiales, una financiación «justa» de los servicios públicos sanitarios y «la recuperación de lo privatizado», como es el caso del departamento de salud Elx-Crevillent, actualmente gestionado por Ribera Salud.

Reversión del Hospital del Vinalopó

En esta línea, la plataforma ha valorado que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, «no ha sido capaz de explicar en qué condiciones ha hecho la prórroga de cinco años a Ribera Salud para que gestione la sanidad de Elx, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes».

Además, ha afirmado que ha pedido información «de los estándares de calidad con los que avalan la gestión privada» para cinco años más, así como los compromisos de la empresa de mejora o ampliación del servicio, y que de momento no ha obtenido respuesta.

También ha remarcado que Ribera Salud «ni tan solo ha cumplido con las liquidaciones pendientes y tiene todavía una deuda millonaria con la Generalitat Valenciana que corresponde al primer periodo de gestión», al tiempo que ha incidido en que «tampoco han cumplido» con «saldar esa deuda», que es «una de las condiciones para prorrogar».