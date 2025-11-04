El IV Oncocongreso de Alicante abordará los retos legales y laborales del cáncer La cita reunirá este 15 de noviembre a expertos para abordar temas como la salud pélvica, las ostomías, o la reconstrucción estética

Pau Sellés Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 16:57

El IV Oncocongreso de la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC), que se celebrará el próximo sábado 15 de noviembre en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante, dedicará una parte de su programa a abordar los aspectos legales y laborales que más preocupan a las personas con cáncer.

El letrado José Luis Garcíafilia Soler, experto en Derecho Laboral, ofrecerá una ponencia centrada en los derechos de los trabajadores que padecen cáncer y los procedimientos para su reincorporación laboral tras el tratamiento. Bajo el título «Aspectos legales y laborales durante y después del cáncer», el abogado abordará cuestiones clave sobre la adaptación de los puestos de trabajo, las incapacidades temporales y permanentes, así como los recursos legales disponibles para garantizar la protección del paciente en el ámbito profesional.

Entre el resto de temáticas que se abordarán figuran la salud pélvica, el manejo de ostomías, la reconstrucción estética tras el tratamiento, la investigación científica, la práctica deportiva durante la enfermedad o el testimonio directo de pacientes, entre otro.

En la pasada edición, más de 300 personas procedentes de distintos municipios de la provincia participaron en este encuentro. La Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) cuenta actualmente con 27 juntas locales distribuidas por toda la provincia.

Cuidado de la salud pélvica

La fisioterapeuta Olivia Rubio, especialista en suelo pélvico y fisioterapia dermatofuncional, ofrecerá la ponencia «Cuidando nuestra salud pélvica», en la que tratará la importancia de este aspecto en el proceso de recuperación más allá del tratamiento oncológico.

Por su parte, el doctor Manuel Romero Simó, jefe de la Sección de Cirugía Colorectal del Hospital Dr. Balmis de Alicante y profesor asociado de cirugía en la Universidad Miguel Hernández, junto a la enfermera Olga Vela Morales, explicarán los aspectos quirúrgicos y prácticos del manejo diario de las ostomías en la ponencia «Ostomías: cirugía, manejo y cuidados».

Deporte y cáncer

La especialista Ana Aldeguer Aracil presentará «Arte paramédico: prótesis de areola», una charla dedicada a las técnicas de reconstrucción mediante prótesis de silicona médica del complejo areola-pezón, que tienen un impacto directo en la recuperación estética y emocional de las pacientes.

El bloque dedicado a la actividad física contará con la intervención de Francisco Bailén Gómez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Alicante, que ofrecerá la charla «Deporte y cáncer», centrada en los beneficios del ejercicio físico durante y después del tratamiento oncológico.

El congreso también abordará las técnicas de reconstrucción de mama y su importancia en la salud emocional de las pacientes

El programa del congreso incluirá también la participación de los especialistas José Gabriel Alfonso Pérez, Manuel Priego Valladares y María Brotons Burgos, del centro Hominum, quienes ofrecerán una ponencia dedicada a la atención domiciliaria a pacientes paliativos. Desde su experiencia, abordarán la importancia del acompañamiento profesional y humano tanto para los pacientes como para sus familias en los momentos más delicados del proceso oncológico, destacando el valor del cuidado integral y la cercanía en esta etapa.

Mesa de pacientes

La jornada incluirá además una mesa de pacientes moderada por la doctora Marina Caballé Tura, especialista en Medicina Interna con formación en nutrición clínica. En ella, pacientes y representantes de asociaciones compartirán sus testimonios personales, experiencias y aprendizajes sobre la convivencia con la enfermedad.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) también estará presente en esta edición, con la participación de Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma, y Jessica Rose, responsable de la Oficina de Filantropía. Ambas ponentes presentarán los avances científicos más recientes y las líneas actuales de investigación contra el cáncer que lidera el CNIO, uno de los centros de referencia internacional en esta materia.

El congreso concluirá con un cierre cultural a cargo del grupo Trivox, que ofrecerá un concierto inclusivo y emocional como broche final a esta jornada de conocimiento, empatía y esperanza.

La inscripción se puede hacer a través de este enlace: https://www.alicantecontraelcancer.es/iv-oncocongreso-nacional-de-pacientes-alicante-para-la-lucha-contra-el-cancer/