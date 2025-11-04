Alicante reivindica una sola salud global con la IV Jornada One Health El programa incluye dos conferencias y cuatro mesas de debate con reconocidos ponentes de los ámbitos médico, veterinario y farmacéutico

Ciudades habitables y sostenibles, como condicionantes de salud; calentamiento global y sus repercusiones en la salud; cambios medioambientales que favorecen la aparición de zoonosis emergentes y la presencia de microplásticos; o la resistencia a los antibióticos y el papel esencial de las vacunas. Estos serán algunos de los temas que se pondrán sobre la mesa en la IV Jornada One Health Alicante, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), anfitrión e impulsor del encuentro, que este año organiza junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante.

La jornada pretende avanzar en la implementación efectiva de la estrategia 'One Health. Una Sola Salud', que pretende equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas a través de la prevención. La inscripción es gratuita y abierta al público en general. Bajo el lema «Una sola salud frente al reto climático y la resistencia antimicrobiana», el programa incluye dos conferencias y cuatro mesas de debate con reconocidos ponentes de los ámbitos médico, veterinario y farmacéutico.

Según explican sus responsables entre las prioridades de la estrategia 'Una Sola Salud' destaca la necesidad de prevenir, predecir, detectar y responder a las amenazas a la salud global y promover el desarrollo sostenible. La resistencia a los antimicrobianos (RAM) constituye hoy una de las principales amenazas para la salud pública mundial, comprometiendo la eficacia de tratamientos médicos esenciales y poniendo en jaque la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Aunque la RAM afecta a toda la población, su impacto es especialmente grave en personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o polimedicadas y se ve agravado por desigualdades sociales, territoriales o económicas que dificultan el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos.

Las inscripciones a la IV Jornada One Health Alicante siguen abiertas en la página web del COMA: www.coma.es. El evento, que será retransmitido en streaming, ha sido declarado de interés sanitario por la Dirección General de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, y cuenta con la colaboración de Pfizer, GSK y Leti Pharma.

Ciencia, salud y sostenibilidad

La inauguración de la IV Jornada One Health Alicante tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre a las 16:30 horas, a cargo del presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Dr. Hermann Schwarz; la presidenta del Colegio de Veterinarios de Alicante, Dña. Juana Molina; el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, D. Bernardo Salas; la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Dña. Cristina Cutanda; y el diputado de Bienestar de las Personas de la Diputación de Alicante, D. José Antonio Bermejo.

A continuación, se impartirá la primera conferencia:«Ciudades habitables y sostenibles. Urbanismo bioclimático», a cargo de Dña. Ester Higueras, catedrática, arquitecta y urbanista de la Universidad Politécnica de Madrid. La primera jornada continuará con dos mesas de debate: Mesa 1. Calentamiento global: repercusiones ambientales y Mesa 2. Cambios medioambientales y entorno clínico.

El jueves 6 de noviembre, la Jornada se reanudará con la conferencia: «¿Gripe, próxima pandemia?», impartida por Dña. Kateri Bertran, investigadora del Grupo de Virus Aviares de IRTA-CReSA. Seguidamente se desarrollarán dos nuevas mesas de debate: Mesa 3. Resistencia a los antibióticos y la Mesa 4. Acciones institucionales en clave One Health.