Más de 20.000 análisis pendientes en Alicante tras la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios El colectivo ha protagonizado este martes una sentada frente al Hospital de Sant Joan para exigir la conversión de sus estudios en universitarios

Los Técnicos Superiores Sanitarios son responsables de gran parte de los análisis que se realizan los centros sanitarios.

Pau Sellés Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de todo el país pusieron fin ayer martes a su huelga de cuatro días, una acción que ha tenido importantes repercusiones en el quehacer diario de los centros sanitarios. Solo en la provincia de Alicante, los cuatro días de paro han obligado a retrasar la realización de más de 20.000 pruebas diagnósticas, una de las principales tareas de estos profesionales.

El Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana cifra en 5.000 los análisis diarios pendientes de hacer en toda la provincia, todo ello sin contar los datos relativos a los hospitales de la Vega Baja y Dénia, para los cuales no han podido ofrecer cifras. Este tipo de pruebas diagnósticas son esenciales para la detección y prevención de enfermedades, para las cuales se procesan muestras biológicas.

Coincidiendo con el cuarto y último día de huelga, los TSS protagonizaron el martes una sentada frente al Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant. Lo hicieron dentro del recinto universitario de la Universidad Miguel Hernández, de forma «simbólica», por su reivindicación de transformar sus actuales enseñanzas de FP de Grado Superior al ámbito universitario.

Denuncian «boicot»

El colectivo ha denunciado que desde algunas gerencias departamentales de la provincia se ha «obstaculizado» la labor de los servicios mínimos fijados por la huelga. «Se ha pretendido de forma descarada que nuestros profesionales sacasen todo el trabajo que llegase en una jornada habitual, vulnerando gravemente el derecho constitucional a la huelga», explican en un comunicado. También denuncian que parte del personal facultativo «ha boicoteado» sus paros, queriendo hacer el trabajo que el personal TSS ejerce habitualmente.

Ampliar Sentada protagonizada por los TSS frente al Hospital de Sant Joan d'Alacant este martes. TA

A modo de balance, califican la movilización de «histórica por su impacto y nivel de participación». Aseguran que la huelga «ha puesto en evidencia» la importancia de su papel dentro del sistema sanitario, tras afectar «significativamente» la actividad de hospitales y centros de salud en todo el país. La movilización culminó este pasado lunes con una gran manifestación en Madrid, que reunió a más de 15.000 personas y con concentraciones simultáneas en otras ciudades.

Las comisiones insisten en que sus reivindicaciones —entre ellas, el reconocimiento del Grado universitario para los Técnicos Superiores Sanitarios— son «justas y urgentes», y anuncian que el próximo 13 de noviembre la Comisión por el Grado será recibida en el Ministerio de Sanidad para avanzar en sus demandas.