Fachada del Ayuntamiento de Novelda, iluminada con motivo del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. TA

«Las huellas que nos dejaron» une a Alicante y Novelda en un homenaje lleno de amor y recuerdo

Las jornadas organizadas por la asociación Mi Pequeño Ángel Alado con motivo del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal reunieron a familias y entidades para visibilizar el duelo y rendir tributo a los bebés que partieron demasiado pronto

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:45

El Palmeral de Alicante y la Plaza del Ayuntamiento de Novelda se llenaron de emoción y solidaridad durante los días 15 y 16 de octubre con motivo de las jornadas «Las huellas que nos dejaron», organizadas por la asociación Mi Pequeño Ángel Alado en el marco del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal.

El encuentro, concebido como un espacio de homenaje y acompañamiento para las familias que han perdido a sus bebés, combinó momentos de recuerdo con actividades participativas para todas las edades.

En Alicante, la jornada comenzó con la lectura del manifiesto, una ofrenda floral y el gesto simbólico de los lazos con los nombres de los bebés, recordando a cada pequeño con respeto y ternura. También se celebraron talleres de pintura de mochilas, juegos familiares y un mercadillo solidario, cuya recaudación se destinará a la adquisición de una cuna fría para el Hospital de San Juan, un recurso destinado a ofrecer a las familias un espacio de despedida digno y humano.

La cita contó con la colaboración de entidades y colectivos como ASPALI, ASPANION, Red Madre, Rocking Flowers, Zarpar, Castillos en el Aire, Panadería J. Zaragoza, Las Huellas de Valentín, la escritora Margarita, El Baúl con Alma y Rocío Loíno con su proyecto Alas de Luz. El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante, Rafa Alemañ, acompañó a las familias y mostró su apoyo a la labor de la asociación.

Los niños dejan huella

La emoción se trasladó al día siguiente a Novelda, donde la Plaza del Ayuntamiento acogió una nueva jornada de recuerdo y visibilización. Hubo lectura del manifiesto, pintacaras, talleres y la elaboración de una pancarta con las huellas de los hijos e hijas, mientras las madres dejaron también huellas simbólicas de pies en representación de sus bebés.

El acto contó con la presencia de la concejala de Salud de Novelda, Melanie Olivares, quien destacó «la importancia de dar visibilidad y apoyo a las familias que viven este tipo de duelo, ofreciendo recursos y espacios de comprensión».

Desde Mi Pequeño Ángel Alado se insiste en la «necesidad de romper el silencio que aún rodea al duelo gestacional y crear espacios de acompañamiento, amor y unión, donde las familias puedan recordar a sus bebés y encontrar consuelo en la comunidad».

