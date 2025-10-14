Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Espacio para el recuerdo en el Palmeral de Alicante. TA

El Colegio de Enfermería de Alicante reclama visibilizar el duelo gestacional, perinatal y neonatal

Este miércoles hay previsto un acto en el Palmeral de Alicante de 16 a 20h para dignificar a los afectados por esta tragedia

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 17:26

Con motivo del Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, celebrado cada 15 de octubre, el Colegio de Enfermería de Alicante se une a todas aquellas familias que han sufrido la pérdida de un bebé durante el embarazo o en los primeros días de vida. En ese sentido, reivindica la necesidad de dar visibilidad, reconocimiento y apoyo profesional a un dolor que la sociedad aún tiende a silenciar.

En apoyo a todo este proceso, el Colegio ha organizado, a través de su Grupo de Trabajo de Duelo Perinatal, la IV Jornada Multidisciplinar sobre la atención al Duelo Perinatal, celebrada este año bajo el lema «Acompañar el duelo perinatal, una tarea de todos». El encuentro tendrá lugar el 30 de octubre en el salón de actos del Hospital Universitario de Torrevieja.

Además, el Colegio de Enfermería de Alicante va a colaborar mañana miércoles, 15 de octubre, Día del Duelo Gestacional, Neonatal o Perinatal, en la actividad «Las huellas que nos dejaron» en el Palmeral de Alicante de 16 a 20h. Un espacio para recordar, acompañar y compartir.

Falta de reconocimiento legal

En el marco de esta jornada, la Federación Española de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal (FEDUP) ha presentado un Manifiesto por «El reconocimiento, la dignidad y la reparación», que denuncia la falta de reconocimiento legal y sanitario de estas pérdidas y reclama medidas concretas en esas tres líneas de acción.

El Colegio ha convocado la IV Jornada Multidisciplinar sobre la atención al Duelo Perinatal, que tendrá lugar el 30 de octubre en el salón de actos del Hospital Universitario de Torrevieja

Este manifiesto recoge demandas como la creación de un marco legal estatal que permita reconocer y registrar a todas las criaturas fallecidas con independencia de su edad gestacional, la implantación obligatoria de protocolos de atención al duelo gestacional, perinatal y neonatal en todos los hospitales públicos y privados, la formación especializada y obligatoria para profesionales sanitarios, administrativos y funerarios, el acceso equitativo a la atención psicológica y al acompañamiento emocional sin barreras económicas o territoriales y la habilitación de espacios adecuados en los hospitales que garanticen intimidad, respeto y acompañamiento durante el proceso de duelo.

El Colegio de Enfermería de Alicante se suma a la FEDUP y considera «imprescindible» que las administraciones públicas y los centros sanitarios integren protocolos de atención integral al duelo perinatal, que incluyan tanto el cuidado físico como el emocional, y garanticen un acompañamiento respetuoso y profesional a las familias. Asimismo, reclama la inclusión de formación obligatoria sobre duelo gestacional y perinatal en los planes de estudio y en la formación continuada de todos los profesionales sanitarios.

