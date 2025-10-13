Los Hospitales Vithas forman en primeros auxilios a 145 alumnos de Alicante Los estudiantes y profesores del Colegio Santísimo Sacramento han aprendido técnicas como la de reanimación cardiopulmonar

Los alumnos y profesores del Colegio Santísimo Sacramento FEYDA han participado en un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios impartido por el equipo de enfermería del Hospital Vithas Alicante y Vithas Medimar.

A lo largo de tres días, cerca de 130 alumnos y 15 profesores ha aprendido a reconocer una parada cardiorrespiratoria, aplicar maniobras básicas de reanimación, actuar ante un atragantamiento y seguir el protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer) en caso de emergencia. Este taller forma parte del proyecto Vithas Aula Salud Colegios.

Víctor Pérez, director de enfermería de ambos hospitales, subraya la importancia de este tipo de formaciones «queremos formar tanto a los alumnos como profesores para que sepan cómo actuar ante una situación de emergencia».

Este taller de reanimación cardiopulmonar forma parte del proyecto Vithas Aula Salud Colegios, una iniciativa desarrollada íntegramente por el grupo Vithas, totalmente gratuita y que tiene como objetivo llevar la educación sanitaria a los alumnos de primaria a bachillerato de los centros educativos. A través de charlas, talleres y actividades prácticas, los profesionales de Vithas acercan a los estudiantes conocimientos esenciales sobre salud y prevención, promoviendo hábitos saludables desde edades tempranas.

Cómo participar

Con la vuelta al cole, Vithas retoma la organización de estas jornadas. Los profesores, jefes de estudio, directores o los responsables de las AMPA que lo deseen ya pueden pensar qué temática tratar en el próximo Vithas Aula Salud Colegios que quieran celebrar en su centro educativo. La dinámica es muy sencilla: sólo tienen que rellenar un formulario que se dirige al hospital Vithas más cercano a su localidad.

Vithas Aula Salud Colegios abarca diversas temáticas como primeros auxilios, alimentación saludable, educación sexual etc…, adaptando cada actividad a las necesidades de los alumnos.

