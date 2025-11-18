Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales
Al acto de entrega han asistido destacados representantes del sector médico y académico de la provincia de Alicante. TA

El Hospital Vithas Alicante acoge el acto de entrega del Premio Miguel Pérez-Mateo

El galardón otorgado por la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana celebra este año su 10ª edición

P.S.

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:45

El Hospital Vithas Alicante ha acogido el acto de entrega de la 10ª edición del Premio Miguel Pérez-Mateo, que concede la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana (RAMCV) y al que han asistido destacados representantes del sector médico y académico de la provincia de Alicante.

El galardón incluye una beca de 3.000 euros y la entrada como académico en la RAMCV. Este año, Jesús Cosín Roger, profesor ayudante y doctor del departamento de Farmacología, de la Unidad Mixta del Hospital Dr. Peset - Facultad de Medicina y la Universidad de Valencia, ha sido galardonado por su trabajo «Una alteración en el eje metabolito-GPCR se asocia con disbiosis microbiana en pacientes con EII: posible papel de GPR109 en los macrófagos».

Durante el acto, el premiado ha expuesto su trabajo de investigación ante la Presidencia de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y todas las autoridades invitadas.

«Nos sentimos muy orgullosos de poder entregar este merecido reconocimiento y de contribuir así al fomento de la investigación en favor de la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes», ha expresado Alejandro Cañamaque, director gerente del Hospital Vithas Alicante.

Docente, médico e investigador

Este galardón lleva el nombre del profesor Miguel Pérez-Mateo en reconocimiento a su labor docente, asistencial e investigadora. Pérez-Mateo desempeñó gran parte de su actividad médica en el Hospital Vithas Alicante, fue jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante entre 1992 y 2012 y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 1997.

Miguel Pérez Mateo también fue miembro fundador del Club Español Pancreático y presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología.

