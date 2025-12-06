Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enfermera atendiendo una herida compleja. TA

El Hospital General de Alicante incrementa su actividad en heridas crónicas un 50% y llega a los 450 pacientes al año

La unidad especializada de enfermería atiende desde hace 12 años estas lesiones, aunando la Atención Primaria y las consultas externas

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:20

Comenta

La Unidad de Heridas Crónicas del Hospital General Universitario Doctor Balmis ha aumentado un 50% su actividad en los últimos cinco años, pasando de atender a unos 300 pacientes anuales a cerca de 450 personas con lesiones cutáneas complejas. Aproximadamente la mitad de estos pacientes son derivados desde Atención Primaria y la otra mitad proceden de distintos servicios hospitalarios.

Este dispositivo de Enfermería especializado en el campo de las heridas complejas inició su actividad en el año 2013 y fue uno de los primeros de estas características que se creó en la provincia de Alicante. Desde entonces, desarrolla su labor en coordinación con numerosos servicios y unidades del hospital, consolidándose como un referente en la atención de estas lesiones.

Según explica Isabel de Castro, responsable de la Unidad de Heridas Crónicas y supervisora de Enfermería de Otorrinolaringología y la Unidad de Corta Estancia (UCE), «las heridas crónicas son lesiones tisulares cuyo proceso de cicatrización se prolonga de manera anómala. Se trata de un problema multifactorial que constituye un importante reto de salud pública, ya que disminuye la calidad de vida de quienes las padecen, provocando dolor, limitaciones e incluso aislamiento social».

«Las heridas crónicas constituyen un importante reto de salud pública, ya que disminuye la calidad de vida de quienes las padecen»

Isabel de Castro

Responsable de la Unidad de Heridas Crónicas

Conforman un amplio espectro de lesiones, en función del agente causante, como pueden ser úlceras por presión, por humedad, heridas postquirúrgicas, tumorales, quemaduras, úlceras venosas, neuropáticas, etc.

Entre las más frecuentes se encuentran las úlceras por presión, «que afectan habitualmente a personas mayores, encamadas o dependientes, aunque también pueden aparecer en personas jóvenes con limitaciones de movilidad, como pacientes con paraplejia o tetraplejia», añade la enfermera consultora en heridas.

En esta línea, «hace tres años se creó la figura del referente de heridas en todos los centros de salud, lo que ha permitido estandarizar los cuidados y facilitar la derivación de pacientes desde Atención Primaria. Este año, además, se ha incorporado la figura del enfermero referente en consultas externas en aquellos servicios con mayor volumen de pacientes con heridas, como Patología Mamaria, Dermatología, Cirugía Plástica, Traumatología adulta e infantil, Cirugía General, Cirugía Vascular y Urología, entre otros», detalla De Castro.

Punto de encuentro provincial

El Hospital Doctor Balmis ha organizado recientemente las 'I Jornadas Provinciales sobre Tratamiento Integral de Lesiones Cutáneas'. Un encuentro que nace con el propósito de ofrecer un espacio formativo común a nivel provincial en torno al cuidado integral de la piel, así como dar a conocer la experiencia y los trabajos de investigación que realiza el personal de Enfermería en este Departamento a todos los profesionales de la provincia de Alicante, en un contexto de recientes incorporaciones en el personal de Enfermería.

Durante la jornada «hemos presentado casos complejos atendidos tanto en la Unidad como en Atención Primaria y consultas externas. También se ha tratado el procedimiento de derivación, un aspecto clave porque acorta tiempos de espera al paciente y favorece la mejora de su calidad de vida. En definitiva, hemos querido poner en valor un problema tan prevalente, continuar formándonos y aprender de la experiencia compartida», concluye De Castro.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Asimismo, las enfermeras Yolanda Buades y Esperanza Posadas obtuvieron el premio a la mejor comunicación y la enfermera Mª Paz Chinchilla logró el premio al mejor póster.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante externaliza la vigilancia municipal para liberar a policías locales y reforzar la seguridad
  2. 2 El Elche fichará en enero: estas son las necesidades
  3. 3 «Cojonudo»: la respuesta de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo
  4. 4 Asalta un piso de Alicante quemado tras un incendio mientras la propietaria sigue ingresada en el hospital
  5. 5 Los vecinos de Villafranqueza exigen infraestructuras, conexión y seguridad
  6. 6 PLD Space redobla su apuesta por Elche y la provincia de Alicante: puja por una parcela de 500.000 m2 para levantar una macrofactoría
  7. 7 El mayor spoiler de la historia aparece en este belén de Alicante
  8. 8 Alicante completa la Ruta de los Belenes: horarios y visitas guiadas
  9. 9 El Consejo de Estudiantes de la UA desmiente las acusaciones de «despilfarro» en unas paellas universitarias
  10. 10 Alicante descarta el teleférico al Castillo de Santa Bárbara y centra su inversión en la mayor reforma histórica de la fortaleza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Hospital General de Alicante incrementa su actividad en heridas crónicas un 50% y llega a los 450 pacientes al año

El Hospital General de Alicante incrementa su actividad en heridas crónicas un 50% y llega a los 450 pacientes al año