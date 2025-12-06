El Hospital General de Alicante incrementa su actividad en heridas crónicas un 50% y llega a los 450 pacientes al año La unidad especializada de enfermería atiende desde hace 12 años estas lesiones, aunando la Atención Primaria y las consultas externas

La Unidad de Heridas Crónicas del Hospital General Universitario Doctor Balmis ha aumentado un 50% su actividad en los últimos cinco años, pasando de atender a unos 300 pacientes anuales a cerca de 450 personas con lesiones cutáneas complejas. Aproximadamente la mitad de estos pacientes son derivados desde Atención Primaria y la otra mitad proceden de distintos servicios hospitalarios.

Este dispositivo de Enfermería especializado en el campo de las heridas complejas inició su actividad en el año 2013 y fue uno de los primeros de estas características que se creó en la provincia de Alicante. Desde entonces, desarrolla su labor en coordinación con numerosos servicios y unidades del hospital, consolidándose como un referente en la atención de estas lesiones.

Según explica Isabel de Castro, responsable de la Unidad de Heridas Crónicas y supervisora de Enfermería de Otorrinolaringología y la Unidad de Corta Estancia (UCE), «las heridas crónicas son lesiones tisulares cuyo proceso de cicatrización se prolonga de manera anómala. Se trata de un problema multifactorial que constituye un importante reto de salud pública, ya que disminuye la calidad de vida de quienes las padecen, provocando dolor, limitaciones e incluso aislamiento social».

Conforman un amplio espectro de lesiones, en función del agente causante, como pueden ser úlceras por presión, por humedad, heridas postquirúrgicas, tumorales, quemaduras, úlceras venosas, neuropáticas, etc.

Entre las más frecuentes se encuentran las úlceras por presión, «que afectan habitualmente a personas mayores, encamadas o dependientes, aunque también pueden aparecer en personas jóvenes con limitaciones de movilidad, como pacientes con paraplejia o tetraplejia», añade la enfermera consultora en heridas.

En esta línea, «hace tres años se creó la figura del referente de heridas en todos los centros de salud, lo que ha permitido estandarizar los cuidados y facilitar la derivación de pacientes desde Atención Primaria. Este año, además, se ha incorporado la figura del enfermero referente en consultas externas en aquellos servicios con mayor volumen de pacientes con heridas, como Patología Mamaria, Dermatología, Cirugía Plástica, Traumatología adulta e infantil, Cirugía General, Cirugía Vascular y Urología, entre otros», detalla De Castro.

Punto de encuentro provincial

El Hospital Doctor Balmis ha organizado recientemente las 'I Jornadas Provinciales sobre Tratamiento Integral de Lesiones Cutáneas'. Un encuentro que nace con el propósito de ofrecer un espacio formativo común a nivel provincial en torno al cuidado integral de la piel, así como dar a conocer la experiencia y los trabajos de investigación que realiza el personal de Enfermería en este Departamento a todos los profesionales de la provincia de Alicante, en un contexto de recientes incorporaciones en el personal de Enfermería.

Durante la jornada «hemos presentado casos complejos atendidos tanto en la Unidad como en Atención Primaria y consultas externas. También se ha tratado el procedimiento de derivación, un aspecto clave porque acorta tiempos de espera al paciente y favorece la mejora de su calidad de vida. En definitiva, hemos querido poner en valor un problema tan prevalente, continuar formándonos y aprender de la experiencia compartida», concluye De Castro.

Asimismo, las enfermeras Yolanda Buades y Esperanza Posadas obtuvieron el premio a la mejor comunicación y la enfermera Mª Paz Chinchilla logró el premio al mejor póster.