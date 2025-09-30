Los colegios profesionales sanitarios celebrarán en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud El 16 de octubre se reconocerá la labor de once entidades y se proyectará el cortometraje 'El intruso' sobre el riesgo del intrusismo en la sanidad

Ismael Martinez Elche Martes, 30 de septiembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), integrada por once colegios profesionales del ámbito sanitario de la provincia, celebrará el próximo 16 de octubre la décima edición de la Gala de la Salud en el Gran Teatro de Elche. El acto comenzará a las 19.00 horas bajo el lema 'Salud real, sanitarios de verdad' y cuenta con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, según ha informado la organización.

La gala reconocerá la labor de profesionales e instituciones sanitarias de gran proyección social a través de once premios otorgados por los colegios de Médicos, Enfermería, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Dietistas-Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicología, Podología, Ópticos-Optometristas, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios. Además, se entregará un premio especial y dos premios colectivos concedidos directamente por UPSANA.

Durante la ceremonia se proyectará el cortometraje 'El intruso', una producción dirigida por David Valero que visibiliza la problemática del intrusismo profesional en el ámbito sanitario. La pieza audiovisual tiene como protagonistas a los propios premiados de esta edición, que dan voz y rostro a la denuncia de esta práctica que afecta a la seguridad de los pacientes y al prestigio de las profesiones sanitarias.

Con esta convocatoria, la Gala de la Salud se consolida como un evento de referencia en el mundo sanitario alicantino, que busca incentivar la excelencia profesional y dar a conocer a la sociedad el servicio prestado por las distintas profesiones de la salud, cuyo trabajo es esencial para el bienestar físico, mental y social de la población.