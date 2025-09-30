Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una enfermera se dispone a administrar una vacuna a un menor. E.P.

Los colegios profesionales sanitarios celebrarán en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud

El 16 de octubre se reconocerá la labor de once entidades y se proyectará el cortometraje 'El intruso' sobre el riesgo del intrusismo en la sanidad

Ismael Martinez

Elche

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:50

Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), integrada por once colegios profesionales del ámbito sanitario de la provincia, celebrará el próximo 16 de octubre la décima edición de la Gala de la Salud en el Gran Teatro de Elche. El acto comenzará a las 19.00 horas bajo el lema 'Salud real, sanitarios de verdad' y cuenta con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, según ha informado la organización.

La gala reconocerá la labor de profesionales e instituciones sanitarias de gran proyección social a través de once premios otorgados por los colegios de Médicos, Enfermería, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Dietistas-Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicología, Podología, Ópticos-Optometristas, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios. Además, se entregará un premio especial y dos premios colectivos concedidos directamente por UPSANA.

Durante la ceremonia se proyectará el cortometraje 'El intruso', una producción dirigida por David Valero que visibiliza la problemática del intrusismo profesional en el ámbito sanitario. La pieza audiovisual tiene como protagonistas a los propios premiados de esta edición, que dan voz y rostro a la denuncia de esta práctica que afecta a la seguridad de los pacientes y al prestigio de las profesiones sanitarias.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con esta convocatoria, la Gala de la Salud se consolida como un evento de referencia en el mundo sanitario alicantino, que busca incentivar la excelencia profesional y dar a conocer a la sociedad el servicio prestado por las distintas profesiones de la salud, cuyo trabajo es esencial para el bienestar físico, mental y social de la población.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  4. 4 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los colegios profesionales sanitarios celebrarán en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud

Los colegios profesionales sanitarios celebrarán en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud