La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante recibe un reconocimiento a su innovación y compromiso El premio a profesionales de Atención Hospitalaria fue para la enfermera alicantina Raquel Samper Pérez

Francisco Gómez Vitero, coordinador de la Escuela de RCP y vicepresidente del Colegio de Enfermería de Alicante, recibió el reconocimiento de manos del presidente del CECOVA, Juan José Tirado.

Pau Sellés Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante ha recibido el Reconocimiento a la innovación y compromiso colegial durante la tercera edición del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, organizada por el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (CECOVA).

El premio fue recogido por Francisco Gómez Vitero, coordinador de la Escuela de RCP y vicepresidente del Colegio, en honor al impulso y crecimiento de un proyecto que ha formado ya a más de 5.000 profesionales y miembros de diferentes colectivos sociales de su provincia en técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Ampliar La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, entregó el reconocimiento a Raquel Samper. TA

La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante nació con la finalidad de crear un órgano específico de formación en esta materia para las enfermeras y enfermeros alicantinos. Una formación en este ámbito que les permite bien actuar como instructores para dar cursos en esta materia, ampliando así sus posibilidades laborales, bien formarse para poder aplicar las técnicas y procedimientos adecuados en una situación de parada cardiorrespiratoria.

Reconocimiento individual

Durante el mismo acto se puso en valor también el talento de la profesión de Enfermería alicantina con el Reconocimiento a profesionales de Atención Hospitalaria, otorgado a Raquel Samper Pérez, coordinadora de Hemodinámica del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, por su trayectoria y aportación a la cardiología intervencionista.

El Día de la Enfermería de la Comunitat Valenciana reunió a profesionales, representantes institucionales, de entidades colegiales y de diferentes ámbitos para homenajear la labor esencial de la profesión y reivindicar su papel en el sistema sanitario. Durante el acto, el CECOVA subrayó la importancia de seguir impulsando la innovación, la formación y el compromiso profesional en todas las áreas de la profesión de Enfermería.