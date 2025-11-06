Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de la II Gala de la Enfermería de la Provincia de Alicante. TA

El Colegio de Enfermería de Alicante celebra este viernes su III Gala con el lema 'Prescripción, algo más que una definición'

José Luis Cobos, presidente del Consejo Internacional de Enfermeras, pronunciará la conferencia central del acto

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:36

El Colegio de Enfermería de Alicante celebrará este viernes 7 de noviembre la III Gala de la Enfermería de la Provincia de Alicante, un evento que se consolida como una cita destacada en el calendario profesional del colectivo. Bajo el lema «Prescripción, algo más que una definición», la jornada busca poner en valor la evolución y el compromiso de la enfermería en la atención sanitaria y la sociedad.

La conferencia central correrá a cargo de José Luis Cobos, presidente del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), quien abordará el lema de esta edición. Su participación supone la primera visita de un presidente del CIE a la provincia, un hecho de especial relevancia para el colectivo enfermero alicantino.

La gala, que tendrá lugar en los Salones Juan XXIII de Alicante a las 18 horas, y reunirá a representantes de los ámbitos político, sanitario, universitario, colegial y social, así como a entidades colaboradoras del Colegio.

La gala tendrá lugar en los Salones Juan XXIII de Alicante a las 18 horas

Durante el acto se entregarán diversos reconocimientos y premios a profesionales del sector. Entre ellos destacan los nombramientos de Colegiado de Honor y Miembro de Honor, el premio al mejor expediente académico, los galardones otorgados por la Escuela de Liderazgo, la Escuela de RCP, el Departamento de Formación y la Asesoría de Investigación del Colegio.

Lista de premiados

Entre los premiados se encuentran, entre otros, Silvia Vilar Amorós (Premio Labor Sociosanitaria), José Miguel Bellod Guillén (Premio Departamento de Formación), María Flores Vizcaya Moreno (Premio Asesoría de Investigación), Fundación Hércules de Alicante (Premio Escuela de RCP) y Manuela Domingo Pozo (Premio Escuela de Liderazgo). Además, se reconocerá la labor profesional de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Vega Baja, Isabel de Castro Ibáñez y la Unidad de Heridas Complejas del Hospital del Vinalopó, junto a los premios a la Trayectoria Profesional de Joan Clement Imbernón y Luis Llor Gutiérrez.

La Universidad Europea de Valencia – Campus Alicante recibirá el nombramiento de Miembro de Honor, mientras que Nancy Vicente Alcalde será reconocida como Colegiada de Honor.

