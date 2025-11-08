El Colegio de Enfermería de Alicante celebra sus premios con un alegato sobre la prescripción Nancy Vicente Alcalde recibió el nombramiento de Colegiada de Honor 2025 y la Universidad Europea de Valencia – Campus Alicante, el de Miembro de Honor

La presidenta del Colegio de Enfermería, Montserrat Angulo,, con la colegiada de honor 2025, Nancy Vicente Alcalde.

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado la tercera edición de la Gala de la Enfermería de la Provincia de Alicante bajo el lema de 'Prescripción, algo más que una definición'. Un evento institucional que contó con la participación de José Luis Cobos, presidente del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), que fue el encargado de pronunciar la conferencia sobre el lema de esta edición. La asistencia de Cobos a la Gala de la Enfermería ha supuesto la primera visita de un presidente del CIE a la provincia de Alicante.

En su intervención, José Luis Cobos manifestó que «prescribir no es solo un acto técnico, es un acto de confianza, es el reconocimiento de que las enfermeras y enfermeros no solo cuidan, sino que también deciden, actúan y transforman. Prescribir es asumir con responsabilidad y con conocimiento una competencia que mejora la vida de las personas, que optimiza los recursos del sistema y que dignifica nuestra profesión».

«Pero para que esta competencia se pueda ejercer con plenitud – añadió- es imprescindible que las enfermeras y enfermeros participemos activamente en los espacios donde se toman las decisiones. No podemos hablar de prescripción sin hablar de liderazgo, no podemos hablar de competencias sin hablar de participación, porque prescribir medicamentos y productos sanitarios requiere no solo de formación, sino también de voz y voto en las estructuras de gobernanza sanitaria».

El presidente del CIE dijo también que «la prescripción enfermera no es una concesión, es una conquista profesional basada en la evidencia, en la formación rigurosa y en la experiencia clínica».

Colegiada de Honor y Miembro de Honor

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, destacó que «cada uno de los reconocimientos, premios y nombramientos de la Gala de la Enfermería es un reflejo de lo que somos como colectivo: profesionales comprometidos, líderes en salud, mentores, educadores, defensores de la salud y el bienestar. Enfermeras y enfermeros».

Montserrat Angulo fue la encargada de glosar las figuras de quienes este año han recibido los nombramientos de Colegiada de Honor (Nancy Vicente Alcalde) en reconocimiento a su trayectoria colegial, profesional y humana, y del Miembro de Honor (la Universidad Europea de Valencia-Campus Alicante) por su apoyo a la profesión.

Reconocimientos Premio Labor Sociosanitaria de Enfermería: Silvia Vilar Amorós. Directora de Enfermería del Hospital La Pedrera de Denia

Premio al mejor expediente académico: Carolina Moran Vicente (Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante) y Ainhoa Antón Gómez y Mª Herminia Mariño Alvarez (Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche).

Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 años de Colegiación

Premio Departamento de Formación del Colegio de Enfermería de Alicante: José Miguel Bellod Guillén

Premio Asesoría Investigación del Colegio de Enfermería de Alicante: María Flores Vizcaya Moreno

Premio Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante: Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante

Premio Escuela de Liderazgo Enfermero del Colegio de Enfermería de Alicante: Manuela Domingo Pozo

Premio Labor Profesional de Enfermería:

◦ Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Vega Baja

◦ Isabel de Castro Ibañez

◦ Unidad de Heridas Complejas Hospital del Vinalopó

Premio Trayectoria Profesional:

◦ Joan Clement Imbernón

◦ Luis Llor Gutiérrez

Nombramiento Miembro de Honor: Universidad Europea de Valencia – Campus Alicante

Nombramiento Colegiada de Honor: Nancy Vicente Alcalde

Sobre Nancy Vicente indicó que «al reconocer a nuestra Colegiada de Honor, no solo celebramos una trayectoria profesional brillante, sino también una forma de entender la profesión de Enfermería: con compromiso, con entrega y, sobre todo, con humanidad. Además, reconocemos también su implicación con el Colegio de Enfermería de Alicante y su valor humano».

Por otra parte, al referirse a los méritos del nuevo Miembro de Honor dijo que la Universidad Europea de Valencia-Campus Alicante es una institución joven, dinámica y profundamente comprometida con la excelencia. «Desde su llegada a nuestra provincia, esta universidad ha demostrado una clara vocación de servicio a la sociedad alicantina y a su entorno sanitario», manifestó. El nombramiento fue recogido por Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea de Valencia.

