El doctor alicantino José Manuel Ramos Rincón ingresa en la Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana El facultativo ejerce en el Hospital Dr. Balmis y es catedrático de Medicina Interna en la UMH

Pau Sellés Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El doctor de Alicante José Manuel Ramos Rincón ha ingresado como académico en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana (RAMCV). El Hospital General Universitario Doctor Balmis, centro en el que ejerce como médico internista, ha sido escenario del acto de ingreso.

Ramos Rincón también es catedrático de Medicina Interna de la Universidad Miguel Hernández (UMH), e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). Su amplia trayectoria combina la excelencia clínica, docente e investigadora, con una reconocida labor en el ámbito de las enfermedades infecciosas.

Ampliar En su discurso de ingreso, el doctor ha pronunciado la conferencia titulada «La enfermedad de Chagas importada». TA

En su discurso de ingreso, el doctor ha pronunciado la conferencia titulada «La enfermedad de Chagas importada», tema en el que es un referente, abordando los principales aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública de esta enfermedad.

La mesa presidencial del acto ha estado integrada por la presidenta de la RAMCV, Carmen Leal; la vicepresidenta, Rosa Ballester; el vicesecretario, Juan Francisco Ascaso; el gerente del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, Francisco Soriano; el vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, Domingo Orozco, y el decano de la Facultad de Medicina de la UMH, Antonio Compañ.

La presentación del nuevo académico corrió a cargo del doctor Juan Manuel Caturla, académico de número, quien destacó los principales hitos de la trayectoria profesional y científica del doctor Ramos Rincón.

¿Qué es la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria causada por Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente a personas de América Central y del Sur. En los últimos años, como consecuencia de los movimientos migratorios, se han diagnosticado casos fuera de las zonas endémicas, en países como Estados Unidos, España, Italia o Australia, fenómeno conocido como enfermedad de Chagas importada.

En España, se estima que entre los aproximadamente 2,6 millones de residentes procedentes de América Central y del Sur, hay unas 55.000 personas infectadas por el parásito Trypanosoma cruzi, de las cuales cerca del 70 % aún no han sido diagnosticadas.

Durante la conferencia, el ponente ha abordado las formas de transmisión de la enfermedad. Aunque en España no existe la transmisión vectorial (al no estar presente el insecto triatomino), sí hay riesgo de transmisión por transfusiones sanguíneas (actualmente controladas mediante cribado) y de transmisión materno-fetal durante el embarazo o el parto. Por este motivo, el especialista ha insistido en la necesidad de realizar cribados en mujeres embarazadas originarias de zonas endémicas, con el fin de ofrecer tratamiento y prevenir la infección congénita.