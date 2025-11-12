La Diputación de Alicante acoge este fin de semana su tradicional Maratón de Donación de Sangre La cita solidaria tendrá lugar en el Palacio Provincial este viernes por la tarde y el sábado durante todo el día

El Palacio Provincial acoge este fin de semana una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre que de forma conjunta organizan cada mes de noviembre la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana. La cita, que se ha consolidado como un evento solidario de referencia, se desarrollará este viernes día 14 en horario de 16 a 21 horas y el sábado 15 de 9:30 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la generosidad y sensibilidad de la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma. Ha reiterado el compromiso de la institución con el Centro de Transfusiones en su afán por «concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo que permite que todos los días se siga manteniendo la actividad sanitaria, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, la cirugía o el tratamiento de las enfermedades hematológicas».

Requisitos para ser donante Los requisitos para poder participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, los voluntarios deberán acudir con su DNI, sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos para mantener una adecuada hidratación.

«La donación es imprescindible en nuestra sociedad y significa muchísimo para la persona que la recibe, ya que le ofrece una nueva oportunidad para abrazar, reír y seguir viviendo», ha añadido.

Por su parte, Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusiones, ha subrayado la importancia de mantener la constancia en las donaciones, ya que «la sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar. Gracias a la solidaridad de los alicantinos y al apoyo constante de la Diputación, logramos mantener unas reservas estables que garantizan la atención sanitaria cada día».

Al igual que en ediciones anteriores, la jornada contará con un amplio equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos, enfermeros y celadores que se encargará de que las donaciones se realicen con fluidez, seguridad y en óptimas condiciones.

Como muestra de agradecimiento, las personas que se sumen a esta iniciativa recibirán dos entradas para visitar el Museo Arqueológico de Alicante -Marq- y participarán en el sorteo de 25 entradas dobles para asistir al concierto que la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente ofrecerá el 24 de enero de 2026 en el Auditorio de la Diputación de Alicante -ADDA-.