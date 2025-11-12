Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donación de sangre en la Diputación de Alicante. DA

La Diputación de Alicante acoge este fin de semana su tradicional Maratón de Donación de Sangre

La cita solidaria tendrá lugar en el Palacio Provincial este viernes por la tarde y el sábado durante todo el día

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

El Palacio Provincial acoge este fin de semana una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre que de forma conjunta organizan cada mes de noviembre la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana. La cita, que se ha consolidado como un evento solidario de referencia, se desarrollará este viernes día 14 en horario de 16 a 21 horas y el sábado 15 de 9:30 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la generosidad y sensibilidad de la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma. Ha reiterado el compromiso de la institución con el Centro de Transfusiones en su afán por «concienciar a la sociedad de la importancia que tiene este acto altruista y sencillo que permite que todos los días se siga manteniendo la actividad sanitaria, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, la cirugía o el tratamiento de las enfermedades hematológicas».

Requisitos para ser donante

Los requisitos para poder participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Además, los voluntarios deberán acudir con su DNI, sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos para mantener una adecuada hidratación.

«La donación es imprescindible en nuestra sociedad y significa muchísimo para la persona que la recibe, ya que le ofrece una nueva oportunidad para abrazar, reír y seguir viviendo», ha añadido.

Por su parte, Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusiones, ha subrayado la importancia de mantener la constancia en las donaciones, ya que «la sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar. Gracias a la solidaridad de los alicantinos y al apoyo constante de la Diputación, logramos mantener unas reservas estables que garantizan la atención sanitaria cada día».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Al igual que en ediciones anteriores, la jornada contará con un amplio equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos, enfermeros y celadores que se encargará de que las donaciones se realicen con fluidez, seguridad y en óptimas condiciones.

Como muestra de agradecimiento, las personas que se sumen a esta iniciativa recibirán dos entradas para visitar el Museo Arqueológico de Alicante -Marq- y participarán en el sorteo de 25 entradas dobles para asistir al concierto que la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente ofrecerá el 24 de enero de 2026 en el Auditorio de la Diputación de Alicante -ADDA-.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  2. 2 Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante
  3. 3 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios
  4. 4 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  5. 5 Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante
  6. 6 La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar
  7. 7 El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante
  8. 8 Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Desmantelan un laboratorio clandestino en Sax donde una red colombiana extraía cocaína importada en pulpa de fruta
  10. 10 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Diputación de Alicante acoge este fin de semana su tradicional Maratón de Donación de Sangre

La Diputación de Alicante acoge este fin de semana su tradicional Maratón de Donación de Sangre