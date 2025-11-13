El Colegio de Enfermería de Alicante reclama entornos laborales inclusivos para diabéticos Quieren así que se evite el estigma asociado a la enfermedad, que en todo el país afecta a más cinco millones de personas

Pau Sellés Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:00

Este viernes, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una jornada destinada a concienciar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el bienestar de las personas con diabetes. Aprovechando esta conmemoración, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se ha querido aprovechar esta fecha para hacer un llamamiento al tejido empresarial y a las administraciones públicas, para que promuevan condiciones de trabajo que respeten las necesidades de las personas con diabetes, evitando el estigma y fomentando una cultura laboral basada en la salud y el bienestar.

Por otra parte, desde la entidad colegial se ha querido llamar la atención sobre el hecho de que la Conselleria de Sanidad no esté apostando actualmente en la Atención Primaria por la educación y el buen control de las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, al estar fomentando la implantación de las guías de intervención enfermera en procesos agudos (IEPA) que, como su denominación indica, desean que nuestros esfuerzos se dediquen ahora a los procesos agudos, no a la atención de las personas con patologías crónicas como la diabetes.

«Si ahora debemos actuar sobre los procesos agudos, sobre muchos de los cuales actuaban anteriormente otros profesionales, nos veremos obligados a dedicar menor tiempo a la cronicidad, menor tiempo para las personas con diabetes, por lo que podrá empeorar su salud», explican desde el Colegio.

Prevalencia

Según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad en 2024, en la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 370.000 personas con tratamiento farmacológico por diabetes, de las cuales 1.021 son menores de 14 años con diabetes tipo 1. La prevalencia de la diabetes mellitus se sitúa en torno al 14 % de la población, siendo más del 90 % de los casos tipo 2, aunque los especialistas advierten de que la mitad de las personas afectadas lo desconocen.

A nivel nacional, la Federación Española de Diabetes (FEDE) indica que, en 2025, España cuenta con 5,1 millones de adultos de entre 20 y 79 años con diabetes, lo que supone una prevalencia estable del 14,1 %. Estos datos posicionan a nuestro país como el quinto de Europa con más prevalencia de diabetes, por detrás de Turquía, Rusia, Alemania e Italia.

En el mundo, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que 589 millones de personas viven con esta enfermedad, y que el número continuará creciendo especialmente en los países con menos recursos.