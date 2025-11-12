Alicante se moviliza por la salud: XII Caminata Carrera 5K por el Día Mundial de la Diabetes La cita solidaria tiene lugar este domingo 16 de noviembre en El Campello

Pau Sellés Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

Este domingo 16 de noviembre Alicante se vestirá de azul para celebrar la XII Caminata Carrera 5K con motivo del Día Mundial de la Diabetes. La actividad, de carácter solidario, está organizada por la Unión de Diabéticos de Alicante y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención, la educación y la acción frente a esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Ampliar

La salida y llegada tendrán lugar frente a la Oficina de Turismo, situada frente al Edificio Tobago, en el Paseo Marítimo de la Playa Muchavista, en El Campello. La jornada comenzará a las 10 horas y promete reunir a corredores con el objetivo común de fomentar hábitos de vida saludables.

Bajo el lema «Aprenda más sobre la diabetes y actúe en su lugar de trabajo», la caminata se enmarca dentro de las actividades del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre y cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Diabetes. Las inscripciones ya están disponibles a través de la web www.diabetesalicante.org.