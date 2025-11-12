Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Detalle del cartel promocional de la carrera. TA

Alicante se moviliza por la salud: XII Caminata Carrera 5K por el Día Mundial de la Diabetes

La cita solidaria tiene lugar este domingo 16 de noviembre en El Campello

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

Este domingo 16 de noviembre Alicante se vestirá de azul para celebrar la XII Caminata Carrera 5K con motivo del Día Mundial de la Diabetes. La actividad, de carácter solidario, está organizada por la Unión de Diabéticos de Alicante y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención, la educación y la acción frente a esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La salida y llegada tendrán lugar frente a la Oficina de Turismo, situada frente al Edificio Tobago, en el Paseo Marítimo de la Playa Muchavista, en El Campello. La jornada comenzará a las 10 horas y promete reunir a corredores con el objetivo común de fomentar hábitos de vida saludables.

Bajo el lema «Aprenda más sobre la diabetes y actúe en su lugar de trabajo», la caminata se enmarca dentro de las actividades del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre y cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Diabetes. Las inscripciones ya están disponibles a través de la web www.diabetesalicante.org.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  2. 2 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios
  3. 3 Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante
  4. 4 La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar
  5. 5 El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante
  6. 6 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  7. 7 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  8. 8 Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante
  9. 9 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles
  10. 10 Desmantelan un laboratorio clandestino en Sax donde una red colombiana extraía cocaína importada en pulpa de fruta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante se moviliza por la salud: XII Caminata Carrera 5K por el Día Mundial de la Diabetes

Alicante se moviliza por la salud: XII Caminata Carrera 5K por el Día Mundial de la Diabetes