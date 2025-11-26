Antibióticos y tratamientos para el glaucoma, entre los medicamentos que más escasean en Alicante Expertos coinciden en que detrás de este fenómeno existen causas estructurales «difíciles de corregir a corto plazo»

Cerca de un millar de presentaciones están afectadas por problemas de suministro en nuestro país.

Pau Sellés Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:17

¿Cuáles son los fármacos más difíciles de encontrar en las farmacias de Alicante a la entrada de las navidades? Es una pregunta que ronda la mente de muchas personas, especialmente de los pacientes crónicos, para quienes la ingesta de medicinas es una rutina diaria más.

El problema del desabastecimiento de medicamentos sigue muy presente en España, y es que, según la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cerca de un millar de presentaciones se encuentran actualmente afectadas por problemas de suministro en nuestro país.

Un estudio realizado por la red digital de farmacias LUDA Partners revela que los antibacterianos de uso sistémico (antibióticos) son actualmente uno de los grupos más afectados. En las últimas semanas, el 11% de los medicamentos localizados mediante la tecnología que desarrolla la empresa pertenecen a este grupo, destacando especialmente la Furantoína, utilizada para el tratamiento de infecciones de orina.

En segundo lugar, se encuentran los tratamientos para el glaucoma, que suponen ya alrededor del 6% de las localizaciones, con Brimvera a la cabeza. En tercer lugar, se sitúan los fármacos destinados a pacientes con insuficiencia pancreática, que representan también en torno al 5% del total de productos localizados. Dentro de este grupo, Kreon se ha convertido en uno de los medicamentos más difíciles de conseguir.

Entre los fármacos más afectados, además de los ya mencionados, destacan también Colircusi, Stilnox y Gabapentina, utilizados para el tratamiento de distintas patologías y que, en muchos casos, forman parte de tratamientos de larga duración.

Por el contrario, los tratamientos para la diabetes han experimentado en el último mes un descenso en el número de faltas reportadas por las farmacias, lo que indica una cierta recuperación del suministro. En este contexto, Ozempic ha dejado de ser el medicamento con mayores problemas de suministro en España.

Un problema generalizado

El problema también es extensible a otros países europeos, especialmente en tratamientos crónicos y esenciales, explican desde LUDA Partners: «Se trata de un reto compartido que pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud europeos, tanto a nivel nacional como comunitario, y que exige una actuación coordinada».

Los expertos coinciden en que detrás de este fenómeno existen causas estructurales «difíciles de corregir a corto plazo», como la deslocalización de buena parte de la producción fuera de la Unión Europea y las tensiones recurrentes en la cadena logística global. A ello se suman factores como el aumento de la demanda, los ajustes en los precios o determinados problemas regulatorios.

