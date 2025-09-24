Abierto el plazo para solicitar la ayuda de investigación médica del Colegio Oficial La cantidad dotada en esta primera convocatoria es de 50.000 euros y se puede optar hasta el 30 de septiembre

Inés Rosique Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:12

Hasta el 30 de septiembre de 2025 está abierta la convocatoria para optar a la primera ayuda extraordinaria a la investigación médica que ofrece la Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (Funcoma). Esta prestación es de 50.000 euros y pretende impulsar un proyecto «de excelencia con sello alicantino, enfoque de alta relevancia clínica y potencial impacto social».

Esta subvención es un «hito histórico» para la fundación, ya que se trata de «la primera convocatoria de una ayuda que nace con vocación de ser un referente anual para la ciencia y la medicina, un compromiso vital para apoyar a quienes construyen el futuro médico desde la provincia de Alicante con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, la salud de toda la población», según ha señalado el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) en un comunicado.

La ayuda está enmarcada dentro de una serie de actuaciones que conforman el programa formativo y de investigación que impulsan desde Funcoma y la Fundación Navarro-Tripodi. En conjunto y bajo el nombre Becas Lumed, suman «una relevante dotación económica» que alcanza los 170.000 euros.

El acrónimo de la beca surge de unir las palabras luz y medicina, unidas para «avanzar en el conocimiento científico». La luz, una de las «principales señas de identidad» de la provincia de Alicante, se convierte también en «símbolo para representar el poder de la investigación médica» y «la ciencia que se activa desde la provincia de Alicante iluminando el futuro».

En esta primera entrega de Becas Lumed también incluye las subvenciones para estancias formativas en instituciones nacionales e internacionales «de prestigio», clasificadas por categorías (MIR, especialistas jóvenes y sénior), así como «reconocimientos a la excelencia académica y profesional», como las mejores tesis doctorales, currículums MIR y casos clínicos.

Las distintas ayudas se entregarán en la primera edición de la Gala Becas Lumed, que se celebrará el próximo 27 de noviembre de 2025 en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante. La Fundación Navarro-Tripodi, aliada del COMA en la promoción del estudio, la investigación y la formación médica continuada, tendrá también un «papel protagonista» en esta «cita emblemática que pretende ser un punto de encuentro para rendir homenaje al talento investigador y médico alicantino».

Cómo solicitar la ayuda

Todos aquellos interesados en optar a la beca extraordinaria deben presentar sus solicitudes a través de la ventanilla única del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), donde se encuentra también toda la información detallada sobre la convocatoria. Las empresas y entidades interesadas en colaborar pueden contactar con la fundación para formar «parte activa» de este proyecto «transformador» para identificar su marca «con la excelencia científica».

La Fundación Funcoma, junto a la Fundación Navarro-Tripodi, hace un llamamiento al «mecenazgo» para «garantizar el crecimiento y sostenibilidad de las Becas Lumed». «Nuestra intención es ser el puente entre la sociedad y la investigación médica.

El apoyo del tejido empresarial es clave para construir un sistema sanitario más innovador y equitativo. Necesitamos su colaboración para consolidar estas becas y ayudas, para garantizar su continuidad», ha señalado el presidente interino del COMA y del Patronato de Funcoma, Hermann Schwarz.

La fundación ha explicado que con esta convocatoria reafirma su «vocación de servicio público, promoviendo iniciativas para fortalecer el sistema sanitario a través de la ciencia, la formación y la colaboración institucional».

