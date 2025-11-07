Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno ordinario de noviembre en la Diputación Provincial de Alicante. DA

Vox se aparta de la declaración contra la Violencia de la Mujer en la Diputación de Alicante

El recargo provincial del IAE o la conexión ferroviaria con el aeropuerto centran el apartado de mociones de la sesión plenaria

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

La Diputación de Alicante ha celebrado este viernes el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre en el que todos los grupos políticos de la corporación provincial, a excepción de Vox, han suscrito una moción conjunta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El texto consensuado por la mayoría de formaciones propone fomentar la adhesión al servicio Atenpro entre las entidades locales de la provincia, continuar con la formación a profesionales de ayuntamientos y mancomunidades para mejorar el abordaje y tratamiento de la violencia de género, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía e impulsar la prevención desde el apoyo técnico y económico a aquellos proyectos y programas desarrollados por las entidades de la provincia destinado a fomentar la igualdad en las relaciones de pareja entre la juventud, entre otras medidas.

Durante la sesión plenaria también se han abordado otras mociones, entre ellas una presentada por el Grupo Socialista en la que solicitaba recuperar el recargo provincial del IAE en el 25% y destinar la recaudación – que han cifrado en 9,5 millones de euros- a activar una nueva campaña de bono consumo. La propuesta no ha salido adelante por el rechazo de Vox y PP, quienes han rechazado el aumento de la presión fiscal sobre las empresas y han recordado que el bono comercio se ha financiado siempre con remanentes, que ahora no se puede utilizar por la reactivación de las reglas fiscales.

Desde Vox también se ha presentado una moción para agilizar la conexión ferroviaria del TRAM de Alicante con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Aunque el resto de formaciones han mostrado su respaldo al objetivo último de la propuesta, la han rechazado por entender desde el Grupo Socialista que 'intoxicaba y manipulaba la realidad» y por «estar mal planteada, con deficiencias y sin presentar soluciones prácticas», han apuntado desde el Grupo Popular.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La moción del Grupo Socialista sobre dar el nombre de Ernest Lluch al Centro de Salud de Travalón en Elche también ha sido rechazada por entender, desde el Grupo Popular, que se trata de una cuestión de competencia municipal sobre la que ya se ha pronunciado el Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces
  5. 5 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  6. 6 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
  7. 7 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  8. 8 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  9. 9 El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo
  10. 10 Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo internacional que llevaba oculto de la Justicia desde 2018

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vox se aparta de la declaración contra la Violencia de la Mujer en la Diputación de Alicante

Vox se aparta de la declaración contra la Violencia de la Mujer en la Diputación de Alicante