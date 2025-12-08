Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Perez Llorca, en el Palau de la Generalitat. Rober Solsona / Europa Press

À Punt emite este martes la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana

Juanfran Pérez Llorca no ha eludido ninguna respuesta y ha reconocido que las administraciones «no han estado a la altura» en la reconstrucción de la dana

T.A.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:34

À Punt emite este martes, a partir de las 21.30h, la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Se trata de una entrevista en profundidad realizada desde el Estudio 3, pocos días después de ser investido como jefe del Consell.

Durante más de 30 minutos, el máximo representante del gobierno autonómico valenciano responde ampliamente a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastian y Juanma Melero.

Pérez Llorca ha hablado de la próxima reunión que tendrá con Pedro Sánchez para abordar la coordinación de las administraciones para la reconstrucción de la dana. Además, ha reconocido que las administraciones «no han estado a la altura». En ese sentido, el 'president' ha comentado de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la dana.

A instancia de los periodistas de À Punt, el jefe del Consell ha enumerado todos los retos que tiene por delante y la lista de reivindicaciones que tiene para el gobierno de Pedro Sánchez. El entrevistado no ha eludido ninguna respuesta, ni sobre la política del PP sobre la lengua, ni sobre los presupuestos, ni la Justicia o si se ve como candidato en las elecciones autonómicas de 2027.

Pérez Llorca también se ha referido al actual Consejo de Administración de À Punt, y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.

