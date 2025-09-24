Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Evacuación civil de Gaza ante los bombardeos israelíes. Reuters

El PP se quiere adelantar a la izquierda y presenta al pleno de Alicante su moción sobre Palestina

El grupo popular reclama la atención «a la crisis humanitaria y el final del conflicto entre Israel y Palestina»

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:32

La guerra en Gaza o el genocidio de Palestina, como se la quiera llamar, ha sido el principal tema político en España las últimas semanas, con la cancelación de la Vuelta Ciclista por las protestas y la amenaza de abandono de Eurovisión, entre otros. De esta forma, los grupos municipales no iban a perder oportunidad, según las estrategias de cada partido, para llevar el tema a los plenos municipales. Esto ocurrirá en el pleno ordinario de septiembre que se celebra este jueves en el Ayuntamiento de Alicante.

Para que la izquierda no monopolice el debate en sus términos, el grupo municipal del Partido Popular ha presentado este miércoles, por la vía de urgencia, una declaración institucional «en defensa de la paz en Oriente Medio», en la que reclama «la atención a la crisis humanitaria desatada en la región y el final del conflicto» entre Israel y Palestina, «imperativo para la estabilidad y la integración» en la zona.

La declaración defiende, asimismo, «el alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes y de presos palestinos, la distribución de la ayuda humanitaria a la población civil sin ningún tipo de obstáculo y poner freno a la escalada de la tensión bélica en esa región».

«Urge un alto el fuego inmediato», concluye la iniciativa popular. «Sólo con el mutuo entendimiento se podrán lograr relaciones normales, la coexistencia y la paz entre todos los pueblos y Estados» de Oriente Medio, añade el texto, que recalca «la más enérgica condena del Pleno a todos los ataques contra la población civil, procedan de donde procedan».

Por un acuerdo «justo, amplio y duradero»

La propuesta firmada por la portavoz del grupo popular, Mari Carmen de España, considera prioritario «garantizar la seguridad para toda la población y posibilitar la plena integración regional y el reconocimiento mutuo en todo Oriente Medio» y aboga por un acuerdo de paz «justo y amplio» entre Israel y Palestina.

«Es necesario poner fin a este conflicto resolviendo todas las cuestiones pendientes y alinear todas las reivindicaciones que sean justas y lícitas, al tiempo que se alcanza una paz justa y duradera», recalca la declaración institucional.

Los populares alicantinos subrayan que la guerra, la ocupación, el terrorismo y el desplazamiento forzado «nunca podrán generar ni paz, ni seguridad» porque «sólo una solución política puede logarlo». Y deploran la situación en Oriente Medio, «donde día a día se pone de relieve el coste humano y las graves consecuencias para la paz y la seguridad regional e internacional» que supone la persistencia de este conflicto.

