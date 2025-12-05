El PP exige el cese de Pilar Bernabé por «silenciar» las denuncias del 'caso Salazar' Pastor denuncia una «mala gestión» de la dirección federal del PSOE y acusa a la delegada del Gobierno de no proteger los derechos de las denunciantes

El debate político nacional ha vuelto a encenderse este viernes en la Comunitat. El PP valenciano ha pedido al Gobierno el cese de Pilar Bernabé como delegada del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, a la que acusa de haber intentado «silenciar» las denuncias del conocido como caso Salazar, el exmilitante socialista y exasesor de La Moncloa investigado por supuestos comportamientos machistas y acoso sexual.

Los populares han registrado una propuesta formal en el parlamento autonómico en la que reprochan a Bernabé una «actitud negligente» y una falta de protección hacia las denunciantes. Sostienen que una de sus principales funciones implica «garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades», algo que, según la formación, no se habría cumplido en este episodio.

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha subrayado que las denuncias de dos trabajadoras de La Moncloa, presentadas de forma anónima a través del canal interno del partido, han destapado «una mala gestión» tanto de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como de la propia Bernabé, quien ostenta la secretaria de Igualdad en la dirección federal del PSOE.

Pastor afirma que los mensajes enviados por las víctimas «se borraron entre finales de octubre y principios de noviembre sin que nadie llegara a contactar con ellas», un hecho que considera especialmente grave dada la responsabilidad institucional de la delegada del Gobierno.