Pérez Llorca piensa en relevar a Mazón del PPCV antes de Navidad El presidente de la Generalitat pedirá una reunión con Pedro Sánchez

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:16

Una vez completado el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ya piensa en hacer lo propio en el PPCV, si puede en las próximas semanas, antes de Navidad. Pero es algo en lo que tiene que ponerse de acuerdo con la dirección nacional de los populares, ya que el recambio debería producirse sin necesidad de convocar un congreso regional ya aplazado varios meses.

De este modo lo ha trasladado en un corrillo con periodistas posterior a la comparecencia en la que ha anunciado este miércoles la remodelación del gobierno autonómico. Pérez Llorca es el secretario general de los populares valencianos y, hasta hace unos días, era también el síndic del PP en Les Corts, cargo que cedió al alcoyano Nando Pastor antes de presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya avanzó semanas atrás que habría relevo de Carlos Mazón también como presidente del PPCV, no solo de la Generalitat, tras la investidura de Llorca.

Abre la puerta a PSPV y Compromís en el consejo de administración de À Punt El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aboga por aprovechar la salida de Vicente Ordaz al frente de la presidencia de À Punt tras su nombramiento como nuevo secretario autonómico de Comunicación para «revisar» el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y que puedan entrar a formar parte del mismo el PSPV y Compromís, una posibilidad que en su momento rechazaron ambas formaciones.

Cuando Mazón presentó su dimisión como presidente de la Generalitat el pasado 3 de noviembre, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PPCV: «Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido», explicó entonces el presidente del PP.

Ahora el debate es cómo se producirá esa sustitución, si a través de un congreso del partido, como le ha pedido por ejemplo Francisco Camps, o a través de una Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos. Una discusión que se producirá en el foro interno del partido y que, en ningún caso, supone un problema ahora para Pérez Llorca. Su prioridad era tomar las riendas del Consell y, ya posteriormente, centrarse en las cuestiones de partido.

Porque Pérez Llorca ya ejerce de presidente, no solo al nombrar su nuevo Consell. También en sus primeras acciones de gobierno. Entre ellas, solicitará una reunión formal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana, entre otras cuestiones.