Llorca anuncia un «salto cualitativo» con su nuevo Consell Los miembros del Gobierno valenciano han tomado posesión en el Palau de la Generalitat con el objetivo de que «la confianza pública no se resienta, tender puentes» y gestionar desde la proximidad

Burguera Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:36 | Actualizado 10:54h.

En el Palau de la Generalitat se ha celebrado el acto de toma de posesión de los nuevos consellers del Gobierno que preside Juanfran Pérez Llorca. Once miembros del Ejecutivo, todos han jurado su cargo (el jefe del Consell prometió el cargo) y mayoritariamente en valenciano, durante un acto de apenas media hora de duración.

Ampliar El vicepresidente segundo, conseller de Presidencia y secretario del Consell, José Luis Díaz tras su toma posesión. EFE/ Kai Försterling

«El martes me dirigí al pleno de Les Corts y avancé las características del Consell que yo considero que necesita el pueblo valenciano. El Consell se pone en marcha porque no podemos perder ni un minuto. Es un Consell consciente de nuestra hoja de ruta y de donde venimos. Estamos ante el reto más ilusionante que puede aceptar cualquier persona con vocación de servicio público. Gracias por el compromiso a todos, a los recién llegados porque la renovación siempre es estimulante y enriquece al equipo humano, y los que ya estaban por la experiencia de estos años que van a aportar. Tenemos compromisos que cumplir para transformar y consolidar cambios en educación, vivienda o sociedad... sabemos de dónde venimos y adónde vamos. Estamos al servicio del pueblo y nuestro trabajo no será nda si no vale la pena ser recordado. La estructura de este Consell es la que piden los retos. Debemos trabajar para consolidar la situación privilegiada de aquello que funciona, mejorar lo que no y trabajar en las propuestas que están maduras para dar un salto cualitativo en todo lo relacionado con la dana, con la vivienda, que es el gran problema o en asuntos como la igualdad, familia o infancia», ha comenzado diciendo Pérez Llorca.

El president considera que la «primera responsabilidad» de este nuevo Consell es que «la confianza publica no se resienta, tender puentes» y establecer la mayor proximidad posible. Llorca se ha comprometido a que la rendición pública sea «constante, sin debates estériles, garantizar prosperidad real e inclusiva»

«El consell es un instrumento al servicio de los valencianos, así está planteado, como un equipo con la mano tendida a todas instituciones, partidos, agentes económicos y sociales y para todos vecinos. Todos son todos y con todos se avanza», ha concluido Pérez Llorca.