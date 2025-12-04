Cesión de suelo público, colaboración entre administraciones y apuesta por la VPO: las claves para acabar con la escasez de vivienda Expertos analizan en el desayuno de trabajo de TodoAlicante sobre el Plan VIVE cuáles tienen que ser los próximos pasos para atajar la problemática de vivienda e incrementar el parque inmobiliario

«La vivienda atraviesa su peor momento», «no hay municipio que se escape de este problema» o «es un problema estructural con muchas problemáticas escondidas». Estas son algunas de las rotundas afirmaciones que han usado los ponentes del foro de TodoAlicante del Plan VIVE durante sus intervenciones. Los expertos han analizado el programa autonómico y la necesidad del sector en un desayuno organizado por el diario digital de Vocento junto con la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y que se ha celebrado este miércoles en el Corte Inglés.

El encuentro informativo, que ha repasado los principales ejes del plan de vivienda del Consell, ha contado con la presencia de la directora general de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVHA), Estefanía Martínez; el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach; la vicepresidenta 1ª de la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA) y adjudicataria del Plan VIVE, Ana Maruenda; y el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo.

En este sentido, el secretario general de la FVMP ha insistido en que «es fundamental colaborar para solucionar este problema que afecta a mucha gente y que implica a la administración pública y a la parte privada». Bailach ve la colaboración como «una solución fundamental» y pide «poner en valor el suelo». Para el dirigente de la federación «hay mucho suelo más allá del que se está ofertando» y pide «promover la cesión de terrenos», para que la gente se quede en sus municipios y no busque alternativas. El secretario de FVMP asegura que este plan «está siendo un revulsivo, estamos hablando de terrenos dotacionales que están parados desde hace mucho tiempo».

En esta línea Estefanía Martínez ha sacado a la palestra el Plan VIVE como una medida que funciona, algo con lo que han estado de acuerdo el resto de ponentes. La directora general del EVHA ha insistido que «después de muchos años de parón, se ha vuelto a hacer vivienda de protección pública». Para la dirigente del organismo autonómico esta vivienda «no estaba en el mercado, y la libre está en precios inasequibles para una gran parte de la ciudadanía». Martínez ha asegurado que los números del programa autonómico «son positivos» y avanza que «alcanzaremos las 10.000 viviendas como se proyectaba».

Con ella ha coincidido Maruenda, quien ha destacado que el plan «ha sido fundamental y un éxito», aunque ha insistido en que hay un problema «de gran demanda». La vicepresidenta de FOPA se ha mostrado «contenta» al haber participado en este proyecto de construcción de vivienda asequible», aunque ha lanzado un órdago a las administraciones: «no tenemos suficiente mano de obra para construir las viviendas, ni técnicos ni albañiles». Al hilo de esta problemática, Maruenda ha asegurado que «necesitamos ayuda a la construcción» y ha detallado que «no somos capaces de encontrar mano de obra cualificada para acortar plazos».

El presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo, se ha alineado con FOPA y ha asegurado que «el gran déficit de mano de obra está retrasando procesos y la falta de trabajadores cualificados no solo es problema de la construcción tradicional, también de la industrializada». Vicedo ha ido más allá y ha pedido más acción. «Estábamos sin hacer nada desde hace años, hemos llegado hasta este extremo por la inacción» y ha incidido en que echa de menos «una política de Gobierno global, ya que tenemos herramientas urbanísticas para desarrollar pero no se emplean».

El arquitecto valora positivamente este plan de vivienda autonómico pero señala al estado como «principal poseedor de suelo» y apunta a una dirección: «estamos aquí porque no tenemos un parque público que regule el precio de la vivienda», una situación que pasa en otros países como en Austria o Países Bajos, donde los porcentajes de VPO oscilan entre el 20 y el 35%. Es por ello que Vicedo pide «un pacto de estado» y asegura que «no hay estímulo, las administraciones tienen que crear un parque público o tendrán que ayudar mediante convenios de colaboración privada, pero alguien lo tendrá que hacer».

Acceso de los jóvenes

Otro de los grandes temas a debatir ha sido el acceso de los jóvenes a la vivienda, un problema latente sobre el que todos han dado su punto de vista, coincidiendo en que se debe atajar y acabar con él. En este sentido, Martínez ha destacado que las promociones del Plan VIVE guardan un 40% de los inmuebles para jóvenes de hasta 35 años, y de no llenarse el cupo en seis meses los promotores pueden venderlas al público general.

Bailach, de la FVMP, ve proyectos como el Plan VIVE, de impulso a las VPO, como «fundamental», ya que la gente jóven «no tiene proyectos de vida y no puede acceder a la vivienda». Eso sí, el secretario general de la federación insiste en que «que haya oferta es un paso fundamental, pero tiene que haber un acompañamiento a los jóvenes para empezar, como avales para la compra de inmuebles».

Es en esta línea donde se ha sumado Maruenda. La vicepresidenta de FOPA ha apuntado al público más joven como uno de los escollos que tienen que superar desde la administración y uno de los aspectos a mejorar: «a la parte de ayudas a los jóvenes hay que darle una vuelta más, con temas como financiación sin intereses o una rebaja del IVA, que sería esencial». Para la adjudicataria del Plan VIVE se deben tener en cuenta «fórmulas que hagan que los jóvenes puedan permitirse entrar a una vivienda» y anima a la Generalitat a «seguir trabajando en esa pata», ya que todavía muchos jóvenes «tienen que recurrir a sus padres para pagar entradas».

Con ello coincide Vicedo, que pide usar más mecanismos para fomentar la construcción del parque de vivienda público: «estamos en el corto plazo de buscar incentivos». El presidente del Colegio de Arquitectos critica que, en el caso de Alicante «estamos en una zona de muchísima presión y se están produciendo fenómenos que se dan en otras ciudades», por lo que pide tener una estrategia «final de a dónde queremos ir». En este sentido propone la creación de un «observador de vivienda real», para identificar los formatos que quiere el público, las viviendas asequibles y sociales que se necesitan o el público objetivo».