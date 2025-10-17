Iniciativa se adelanta en Compromís y propone a Rafa Mas como candidato a la Alcaldía de Alicante en 2027 La corriente mayoritaria de la formación nacionalista llama a una «confluencia» de la izquierda para las elecciones

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 16:32 Comenta Compartir

La asamblea de Iniciativa-Compromís de Alicante, celebrada este jueves, ha ratificado su apuesta por el actual número uno de Compromís Alacant, Rafa Mas, para ser el candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2027.

La rama mayoritaria de la coalición en la capital alicantina, Iniciativa, ha propuesto a Mas como candidato a primer edil para los próximos comicios «en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y capacidad de liderazgo».

La portavoz local de Iniciativa-Compromís, Carolina González, ha instado a todas las fuerzas políticas progresistas a «sentarse ya a trabajar de cara a las elecciones municipales con el objetivo de confluir y construir un frente democrático y progresista que ofrezca una alternativa radical a los gobiernos de derechas antialicantinos que gobiernan actualmente de espaldas a la ciudad».

Además, la asamblea ha aprobado una resolución para «condenar el genocidido en Palestina y los ataques en Cisjordania» y «exigir un alto el fuego inmediato, incondicional y duradero en todos los territorios palestinos ocupados». También ha reclamado «la apertura sin restricciones de corredores humanitarios que permitan el acceso urgente a ayuda médica, alimentación y suministros básicos a la población civil palestina».

Igualmente, ha instado al Gobierno de España a «romper las relaciones diplomáticas, económicas y militares» con Israel «mientras persista la situación de genocidio y violaciones de derechos humanos» y «que impulse en la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU) medidas efectivas para detener la masacre».