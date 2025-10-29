En directo: Los familiares de las víctimas ya están en la Ciudad de las Artes de Valencia para el funeral de Estado

16:56

María del Mar es doble afectada. O triple. Ella y sus dos hermanos son de Benetússer: “De la parte donde llegó el agua hasta los tres metros”. Pero también son amigos de Hui, la niña de origen chino fallecida. Pero es que además el padre de los tres hermanos es una de las víctimas de la residencia de Paiporta. La cara de tristeza y desolación suena a ser perenne desde hace un año. “Venimos por respeto a mi padre. Porque por ellos…«, lamenta.»