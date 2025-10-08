La Diputación aprueba un nuevo sistema de subvenciones que elimina burocracia y agiliza las ayudas El PP rechaza una moción del Grupo Socialista para condenar el «genocidio» de Gaza

El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por mayoría la nueva Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones de la institución provincial, con la que se reducirá la carga burocrática que recae en los ayuntamientos y se agilizará la concesión de ayudas. El documento ha contado con el respaldo de los grupos Popular, Socialista y Compromís y el voto en contra de Vox.

La ordenanza permite otorgar la subvención a los ayuntamientos sin necesidad de esperar a la finalización del plazo establecido para la tramitación de la totalidad de las solicitudes, el refuerzo de la justificación por vía electrónica o el establecimiento de los planes de asistencia.

La vicepresidenta primera y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez, ha puesto en valor el trabajo desarrollado para sacar adelante un proyecto «necesario y de justicia para que las ayudas que emanan de esta Diputación cumplan con lo establecido y lleguen de forma más rápida y con menos carga burocrática a los ayuntamientos».

Al respecto, la diputada socialista Isabel López ha puesto de manifiesto que «se ha tardado cuatro años y cuatro plenos desde que terminó el trabajo de la comisión técnica» en aprobar esta ordenanza, por lo que ha lamentado «que el ritmo del PP en esta institución es ir despacito».

Vox, por su parte, ha votado en contra por su rechazo a la política de subvenciones de la institución en cuestiones como la Agenda 2030, la perspectiva de género o la cooperación internacional.

Nuevo diputado Durante el pleno ordinario de octubre ha tomado posesión como diputado del Grupo Popular el alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez Pérez, quien ha jurado su nuevo cargo. El nuevo responsable provincial ha asumido el acta provincial, incorporándose al equipo de gobierno tras la renuncia del alcalde de Formentera del Segura, el también popular Francisco Cano.

En el apartado de mociones, ya fuera del orden del día, el Grupo Socialista ha presentado un texto 'en contra del genocidio en Palestina y a favor de la paz'. «Hablamos de un genocidio que avergüenza a la comunidad internacional y por ello no podemos mirar hacia otro lado», ha señalado el diputado Raúl Ruiz. «Esta moción no es un gesto diplomático sino moral, la voz de una institución que quiere decir también desde Alicante que 'no en nuestro nombre'», ha señalado Ruiz, quien ha pedido a todos los grupos que «condenen el genocidio sin matices».

La moción ha contado con el apoyo de Compromís, mientras que el Grupo Popular y Vox han votado en contra argumentando, entre otras razones, que «es una cortina de humo».

En este sentido, el diputado del equipo de gobierno Juan de Dios Navarro ha explicado el voto negativo «por entender que esta moción es una utilización política y que no se ha buscado en ningún momento el consenso y sí el enfrentamiento». «El PP está en contra de todas las guerras y condena rotundamente los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre; reconocemos el sufrimiento civil de Gaza y exigimos el corredor humanitario y el alto el fuego inmediato, así como el compromiso de la solución de dos estados», ha señalado el responsable popular.

Navarro ha insistido en que «si el Grupo Socialista hubiera querido presentar una cuestión por unanimidad habrían hecho una declaración institucional y no una moción que solo es una cortina de humo». Este mismo argumento ha defendido Vox, quien, además, ha recordado que la Diputación «no tiene competencias en conflictos internacionales». «Esta moción es una cortina de humo del Grupo Socialista para que no se hable de la corrupción que asola a Pedro Sánchez, su círculo familiar y miembros de su partido», ha apuntado Gema Alemán.