Compromís acusa a Barcala y Ruz de «inacción»

Compromís ha puesto el foco este miércoles en lo que considera «dos años y medio perdidos» en la cooperación entre Alicante y Elche. Los portavoces municipales, Esther Díez (Elche) y Rafa Mas (Alicante), han criticado que la única acción conjunta materializada entre ambas ciudades haya sido la maratón de este fin de semana. El resto de compromisos anunciados por los alcaldes Pablo Ruz y Luis Barcala —aseguran— «siguen sin avances».

Según Compromís, ambas ciudades «se merecen mucho más que un gran evento deportivo» y recuerdan que las promesas incluían planes estratégicos para el desarrollo territorial, económico y social, pero ninguno se ha concretado.

Díez ha lamentado que los alcaldes anunciaran una planificación territorial conjunta con la redacción de los nuevos planes de ordenación urbana, pero solo Alicante ha iniciado el proceso —externo—, mientras que Ruz «ha renunciado a actualizar un PGOU que data de 1986». Tampoco se ha avanzado en la creación de suelo industrial coordinado, pese al potencial económico de infraestructuras como el puerto de Alicante y el Parque Empresarial de Elche.

La portavoz ilicitana también ha recordado que no hay noticias sobre las candidaturas conjuntas a agencias estatales, ni sobre el aprovechamiento de los fondos europeos, de los que «ambas ciudades han quedado fuera», perdiendo inversiones para su modernización.

Proyectos pendientes

Compromís ha enumerado otras iniciativas anunciadas por los dos alcaldes populares que siguen sin materializarse como el consejo empresarial conjunto, la tarjeta única de transporte para conectar las áreas metropolitanas o las acciones coordinadas para impulsar infraestructuras clave como el tren, la conexión ferroviaria del aeropuerto. Además del plan estratégico 2025-2030 que no presenta avances.

En este punto, Díez ha subrayado la necesidad de que la Generalitat desarrolle el entorno urbanístico de Fira Alacant (IFA), una zona estratégica que ambos municipios comparten y que podría atraer empresas innovadoras y empleo de calidad.

La edil también ha defendido la creación de un área funcional conjunta entre Elx y Alacant, una figura «clave para acceder a fondos estatales y europeos» destinados a infraestructuras de primer orden.

Por su parte, Rafa Mas ha centrado su crítica en la vivienda. Reclama que Alicante y Elche sean declaradas zonas tensionadas para aplicar la Ley estatal de Vivienda, frenar el precio del alquiler y combatir la especulación.

El concejal denuncia que el Plan Vive está produciendo «VPO a precios desorbitados», entre 200.000 y 300.000 euros, y reclama crear empresas públicas de construcción, movilizar vivienda vacía y ofrecer garantías jurídicas a los propietarios.

Mas también ha recuperado el proyecto impulsado en la anterior legislatura para una vía litoral verde que conecte Alicante y Elche desde Urbanova y Arenales del Sol hasta los humedales de Agua Amarga y el Clot de Galvany. Un corredor natural que permitiría proteger un entorno que aún ha resistido la presión urbanística.

