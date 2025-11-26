Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Agentes de Policía Local, delante de una de las nuevas furgonetas adquiridas en una compra anterior. A.A.

Alicante activa una bolsa extraordinaria de la Policía Local para garantizar la seguridad en Navidad

La Mesa General de Negociación da luz verde a una segunda vuelta de este servicio para cubrir hasta finales de año

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:06

Alicante se ha puesto las pilas para responder al escrito presentado por la Jefatura de la Policía Local, que alertaba de dificultades para encontrar voluntarios suficientes para cubrir los servicios previstos hasta final de año. La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento ha acordado este miércoles abrir una segunda vuelta de la bolsa de servicios extraordinarios. Con esta medida quedan asegurados eventos como la Maratón Elche-Alicante de este fin de semana, la San Silvestre o el refuerzo en las zonas comerciales durante la campaña navideña.

En apenas un día se ha habilitado la opción de que los agentes que ya hayan completado su cupo puedan asumir nuevos servicios hasta alcanzar el máximo de los 3.000 previstos anualmente. No supone un incremento de gasto y sí amplía la disponibilidad de efectivos para cubrir los actos programados hasta diciembre.

El vicealcalde y concejal de Recursos Humanos, Manuel Villar, ha señalado que este acuerdo permite «abrir un plazo extraordinario de inscripción en esta nueva lista para aquellos agentes que voluntariamente quieran acceder y cumplan los requisitos establecidos, pudiendo hacer nuevos servicios hasta completar el máximo disponible, que se repartirán de manera uniforme entre los nuevos inscritos».

También se fijan las retribuciones: 250 euros por cada servicio extraordinario de ocho horas para agentes y controladores de tráfico, y 290 euros para los mandos.

3.000 servicios anuales

La bolsa de servicios extraordinarios permite que cada agente realice hasta 12 servicios al año, con un límite total de 250 dotaciones —prácticamente una por agente—, lo que suma 3.000 servicios disponibles. Sin embargo, en la mayoría de ejercicios no se completa el total de voluntarios por ceses, jubilaciones, renuncias u otros motivos, lo que deja parte de esos servicios sin cubrir. Este año, el aumento de actos y eventos especiales ha provocado que a estas alturas no haya suficientes efectivos disponibles para atender todas las necesidades.

El número máximo de servicios se establecerá por decreto del concejal de Recursos Humanos según la diferencia entre los 250 posibles inscritos y los realmente apuntados, multiplicado por los servicios asignados a cada uno.

Condiciones y remuneración

El acuerdo establece un plazo extraordinario de inscripción para quienes deseen sumarse, siempre que cumplan los requisitos del apartado 1. Los servicios restantes hasta alcanzar el máximo se repartirán de forma homogénea entre quienes se incorporen ahora.

Los funcionarios que participen recibirán 250 euros por servicio en el caso de agentes y controladores, y 290 euros en el de mandos. Los pagos se realizarán al mes siguiente, previa propuesta de la Jefatura de Policía y conforme a los plazos de cierre de nóminas.

Además, la Mesa Negociadora ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2005, con 167 plazas vacantes: 98 por concurso-oposición en turno libre y 69 por promoción interna.

