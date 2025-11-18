Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El expresident de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, en un acto de presentación de su proyecto político. Efe

Camps irrumpe en la sucesión de Mazón y reclama el congreso regional del PPCV

El portavoz pide el mismo sistema que Díaz Ayuso en Madrid de 'un militante, un voto'

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:08

El anuncio de Alberto Núñez Feijóo de que Carlos Mazón también dejará el liderzago del PPCV «en las próximas semanas», una vez haya concluido la sucesión en la Generalitat Valenciana en la persona de Juanfran Pérez Llorca, no ha hecho sino abrir la caja de los truenos. Desde el proyecto que encabeza Francisco Camps han acogido con satisfacción e «ilusión» la noticia en la confianza en que se convoque próximamente un congreso regional.

El portavoz del proyecto de Camps, José Miguel Tolosa, explica a Europa Press que les «gusta» que se baraje el horizonte de convocar el congreso regional del PPCV, una reivindicación que el 'expresident' de la Generalitat «lleva pidiendo casi dos años», remarca. Desde entonces, resalta, se trabaja «con ideas y proyectos» sobre el modelo de partido a impulsar en la Comunitat.

Tolosa asegura que están «ilusionados con que se convoque el congreso» del PPCV. Feijóo no le ha puesto fecha y, en todo caso, sería como muy pronto después del ciclo electoral que comienza ahora en Extremadura y que continuará los próximos meses en Castilla y León, en marzo, y Andalucía en junio. La dirección nacional de los populares no quiere abrir en canal una organización como la valenciana en mitad de unos comicios, menos ahora que parece que la sucesión de Mazón se va a cerrar de manera rápida y que en la primera semana de diciembre ya habrá nuevo presidente de la Generalitat.

Por eso, el cronograma que maneja el equipo de Camps de celebrar el congreso en «primavera de 2026» se antoja optimista. También de que se cambien los estatutos del partido en este cónclave para que «cada militante sea un voto, igual que hace --Isabel Díaz-- Ayuso en Madrid». A juicio del equipo de Camps, «conforme más fuerte esté el partido, más se refuerzan las ideas» del mismo. En este sentido, argumenta que el militante no está «solo para pegar carteles», sino que también tiene que participar en la toma de decisiones para «elegir a sus líderes». «El PPCV necesita rearmarse de cara a 2027 y aportar su ayuda a Feijóo. Nuestro objetivo es que Feijóo sea presidente», recalcan.

En este contexto, Francisco Camps tiene previsto celebrar un acto en València el próximo 4 de diciembre, bajo el lema 'La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos', en el que el expresidente presentará su proyecto para el PPCV.

