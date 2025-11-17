¿Y ahora qué?

Comenta Compartir

Esta es la pregunta que nos hacemos todos después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, concluyó que el nuevo sucesor del dimitido presidente de Generalitat es Juan Francisco Pérez Llorca. ¡Desearle todo el acierto posible en la difícil tarea que tiene por delante, que la tiene! Muchos frentes abiertos y pocos apoyos, además de frágiles, y debe superar los errores del pasado.

Las negociaciones entre el PP de la Comunitat Valenciana y Vox empezaron, espero que por el bien de la región los acuerdos tengan que ver con sus necesidades. Todo el mundo es consciente de que el partido verde es piramidal y, por lo tanto, priman las apuestas nacionales a las regionales, provinciales o municipales. Una comunidad tan importante como la Valenciana no puede caer en la negligencia, no puede ser una comunidad autónoma fallida como vemos que es Cataluña.

Ejemplos de ese fracaso los hemos leído todos: la falta de camas en los hospitales, las huelgas de la sanidad catalana, casos de corrupción: ejemplo, el de la Dirección General de atención a la Infancia y la Adolescencia, la persecución del castellano (con sentencia), etc. Además de la gestión elefantiásica, con un sobrecoste para el propio ciudadano catalán y para el resto de España, económico, desorbitado, ético y moralmente inenarrable.

La Comunitat Valenciana no puede caer en esa pendiente. Esa rampa de la mala gestión, de creación de comisión sobre comisión sin dar solución al afectado. Debe primar la recuperación, primero, de los afectados por la DANA sin dejar de lado a las dos provincias, Alicante y Castellón. Las administraciones tienen que estar para facilitar el desarrollo de la sociedad civil y al frente de esas instituciones debe haber gestores que primen la gestión que la ideología.

Por poner un ejemplo, observamos cómo el Gobierno central prima la ideología más que la propia gestión. Ejemplo: los trenes, red eléctrica, igualdad, justicia. Lo último es la propia ministra de Universidades, Diana Morant, que reconoce que no atendía las llamadas al Sr. Gan Pampols que tenían como objetivo agilizar la reconstrucción. Esta confesión me parece de una gravedad absoluta, ya que para el PSPV primaba más la guerra política que los afectados.

En la Comunitat Valenciana en estos momentos hay una prioridad y esa es acelerar y levantar los destrozos que dejó hace un año la mega riada, las cifras que conocemos de la ayuda recibida depende de la administración, un 50 % la central y un 70 % la autonómica (fuente la Generalitat) después de un año, demuestra que la administración no es ágil, una más que otra. Los perjudicados tienen todo el derecho del mundo a quejarse, con toda la razón por la lentitud, por las dificultades, por la nula practicidad y la nula cintura que tiene la administración.

Como digo, la Comunitat Valenciana no debe caer en la desazón y no debe caer en el aumento administrativo de entes para ser más eficiente. Además, la Comunidad Valenciana debe recuperar su posición relevante en España. Retomar el perfil perdido hace un año de comunidad acogedora y activa además de creadora de riqueza. Todas estas características se pueden volver a recuperar con impulso político del gobierno regional, apoyado por el gobierno central. La prioridad es la ciudadanía pero parece que el PSPV con su Secretaria General, la Sra. Morant a la cabeza no lo tiene claro. De Compromis no se espera mucho más que la actitud frentista del Sr Baldovi.

Si la negociación del Partido Popular y VOX significa que la Comunidad Valenciana va a recuperar el tono, la fuerza, bienvenido sea. La única prioridad es la ciudadanía. La única duda que me planteo es si el partido de las tres letras está por la labor de empujar y ayudar a la Comunidad Valenciana o en implantar su agenda nacional. Si se fuese por ese derrotero, la Comunitat siempre iría con años de retraso sobre el resto.También tendría un coste político importante, la pérdida de la Generalitat para el PP.

Tiene una posibilidad en estos momentos, esta pasa por un trabajo incansable con pragmatismo, siendo coherente y dejando en un segundo o tercer puesto la ideología. La confrontación por mucho que sea marca de la casa del sanchismo, no se debe caer en su trampa. Los dos partidos en la oposición han demostrado su nula empatía con las víctimas, desde el primer momento buscaron el rédito político, las encuestas así lo reflejan y sus dirigentes lo escuchamos a diario no están a la altura.

Hubo un momento que el PSPV parecía entrar por la senda de ayudar y luego pedir explicaciones pero no los dejaron desde su central. En política las formas son importantes por mucho que no caiga bien el adversario, el respeto nunca se pierde y hoy en la comisión de la DANA hemos visto más macarrismo que políticos haciendo su trabajo.

Los ciudadanos de la comunidad de la Comunitat Valenciana y los afectados por esa catástrofe climática que se llevó por delante, 229 vidas esperan mucho más de lo que piensan sus políticos, por favor no nos decepcionen. Los responsables que no estuvieron a la altura la justicia dirán cuál es el nivel de culpabilidad o de inocencia de cada uno de ellos. Es hora de remangarse y ponerse a trabajar.