La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino. GVA

La AIReF avala la previsión de crecimiento del 2,2% del PIB en la Comunitat para 2026

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:54

Las previsiones han recibido el aval de La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones macroeconómicas que acompañan al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, que prevén un aumento del PIB real del 2,2% para el año que viene.

Otros estudios como el de BBVA Research apunta a un crecimiento del PIB de la Comunitat Valenciana del 2,9%, lo que podría ser el mayor aumento regional en 2026, «impulsado principalmente por la inversión ligada a medidas de apoyo tras la dana y el buen desempeño en exportaciones y turismo», indican desde la Generalitat.​ Por su parte, BBVA considera que el PIB regional avanzará este año un 3,6%, situándola a la cabeza de todas las autonomías en aumento previsto del PIB muy por encima del promedio nacional.​

El crecimiento previsto por la Generalitat para 2025 es del 2,8%, dentro del rango central de las proyecciones de la AIReF (entre el 2,7% y el 3,3%), menor que la cifra estimada por el organismo estatal, que se sitúa en el 3,1%.

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, destaca que estas previsiones reflejan la fortaleza de la economía valenciana, impulsada por las medidas adoptadas por el Consell para «crear un entorno más favorable para la inversión, la actividad empresarial y el empleo».

«El aval de la AIReF refuerza la credibilidad de los presupuestos de la Generalitat y demuestra que la Comunitat Valenciana está haciendo las cosas bien, con rigor técnico y responsabilidad». Además, ha añadido que la hoja de ruta del Consell pasa por «seguir impulsando la modernización y digitalización de la administración, las medidas de alivio fiscal y la planificación financiera responsable para consolidar una economía más competitiva y preparada para los retos de futuro».

Previsiones de empleo

Las previsiones de la Comunitat Valenciana se han elaborado y remitido en tiempo y forma, siguiendo las buenas prácticas recomendadas por la AIReF, como la inclusión de comparativas con previsiones independientes y la exposición detallada de la metodología econométrica empleada.

En cuanto al empleo, la Generalitat estima un incremento del 2,8% en 2025 y del 1,7% en 2026, valores que se encuentran dentro de las bandas centrales de las previsiones de la AIReF y en línea con las tendencias apuntadas por otros paneles de previsores.

Con todo, la AIReF destaca en su informe el elevado nivel de incertidumbre que rodea el escenario internacional y su posible impacto sobre las cifras macroeconómicas, así como la conveniencia de prolongar las proyecciones más allá de 2026 para alinearlas con el horizonte del Plan Fiscal y Estructural de la Generalitat.

Te puede interesar

