Abascal ofrece a Sánchez adelantar elecciones en la Comunitat Valenciana si convoca generales: «Si no, cállese y déjenos» El presidente de Vox ha replicado de esta manera la petición del socialista para no dar continuidad al Consell

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido al presidente, Pedro Sánchez, adelantar las elecciones en la Comunitat Valenciana si disuelve las Cortes y convoca comicios generales. Y le ha pedido que, si no quiere, se «calle» y «deje» a PP y Vox nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat.

En su turno de réplica al jefe del Ejecutivo en el Congreso, Abascal ha exigido a Sánchez que «devuelva la voz a los españoles» y se ha comprometido «solemnemente» a pedir comicios en la Comunitat Valenciana si así lo hace, en vez de respaldar a Juanfran Pérez Llorca para relevar a Carlos Mazón, en el marco de las negociaciones con los populares. El apoyo de Vox al candidato del PP en las Cortes valencianas es fundamental.

«Si no (convoca elecciones generales), cállese y déjenos a los demás reconstruir la Valencia arrasada por sus políticas climáticas», ha agregado el líder de Vox, en referencia a los reproches de Sánchez al acuerdo entre el PP y Vox para elegir a un nuevo presidente valenciano y la petición de elecciones autonómicas.

Reproches a Feijóo

Abascal ha dicho a Feijóo que «es evidente» que Sánchez «no quiere» que PP y Vox alcancen un acuerdo en Valencia y, tras recordar que las condiciones de Vox son un rechazo explícito a las políticas verdes y a la inmigración, ha puesto el foco en las primeras. El líder de Vox ha dicho al presidente popular que «le da igual que les llamen negacionistas» del cambio climático por exigir la construcción de presas y diques y le ha urgido a que Pérez Llorca se comprometa a eso «por lo menos».

Durante su intervención, Abascal ha ahondado en las críticas de su formación al bipartidismo de PP y PSOE, a los que habitualmente equipara en materia de inmigración y políticas climáticas, entre otros asuntos, y a los que acusa de copar y repartirse las instituciones.

El líder de Vox ha asegurado que le parece «bien» que Feijóo no cuente con él en un hipotético futuro gobierno, pero le ha aconsejado que «no empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como en las elecciones del 23», porque «no les saldrá bien». En esta línea, ha recomendado que PP y PSOE presenten una lista conjunta en las próximas elecciones habida cuenta de que «defienden juntos todo lo esencial».

«De la mano han rendido nuestras fronteras, promovido una invasión y el terrorismo climático del que se benefician, de la mano han dejado a Europa indefensa ante (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, han destruido la soberanía energética hasta el punto de que haya apagones, han destruido la capacidad industrial, de la mano nos traen las zonas de bajas emisiones, el euro digital y se fueron al extranjero a pactar el control judicial», ha ilustrado.

También les ha culpado del deterioro de la sanidad y educación públicas, del problema de la vivienda, de los bajos salarios y de la fuga de talentos, y ha insistido en vincular todas estas problemáticas que aquejan a los españoles con la inmigración ilegal. «No ha existido un plan más irresponsable y suicida que su política migratoria de estas décadas», ha resumido, antes de abogar por la «drástica» solución de expulsar a los ilegales, los que cometen delitos, no se adapten y los que viven de ayudas sociales.