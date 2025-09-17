Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Una mujer en una tienda de lana. IFA

Alicante se llena de tejido con el festival LanArte

El evento internacional de tejedores aterriza en IFA por primera vez en la provincia

Inés Rosique

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:04

Este fin de semana, los días 20 y 21 de septiembre, Alicante se convertirá en la capital del tejido con la primera edición de 'LanArte Alicante Fest'. Este encuentro internacional reunirá a más de 60 expositores y diseñadores de Europa y Latinoamérica, además de figuras destacadas del panorama nacional.

El festival que quiere convertirse en un referente imprescindible para profesionales, aficionados y público general ha nacido de la mano de tres mujeres, Belén, Elena y Raquel. Las tres mujeres están vinculadas al mundo del textil y han unido su experiencia como tintorera, tejedora y diseñadora hasta dar forma a un espacio donde tradición y modernidad se encuentran. Su objetivo: visibilizar la riqueza de un sector en auge y ofrecer una experiencia abierta a todos los públicos.

Noticias relacionadas

RTVE confirma el Benidorm Fest aunque España se retire de Eurovisión

RTVE confirma el Benidorm Fest aunque España se retire de Eurovisión

IFA-Fira Alacant tendrá una agenda propia de conciertos tras las obras de reforma del recinto

IFA-Fira Alacant tendrá una agenda propia de conciertos tras las obras de reforma del recinto

En los dos días que dura el evento, IFA reunirá en su interior a marcas internacionales de referencia, editoriales especializadas, mercerías y tintoreros. Los asistentes también podrán conocer a diseñadores procedentes de países como Argentina, Chile, Francia, Portugal y Alemania, además de los españoles.

En la programación del evento se incluyen talleres impartidos por creadoras de prestigio, como Susimiu, Santa Pazienzia, Marta Bluü o Yedra Knits. El cartel se completa con un calendario de actividades gratuitas diseñadas para acercar el arte del tejido a cualquier visitante.

LanArte espera no ser solo un escaparate profesional, sino que también un espacio de convivencia cultural. «El público encontrará nuevas tendencias, técnicas innovadoras y experiencias participativas», afirma la organización.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con esta primera edición, LanArte Alicante Fest aspira a consolidarse como un festival de referencia internacional, situando a Alicante en el mapa de los grandes encuentros textiles y reforzando su papel como ciudad abierta a la creatividad, la innovación y el intercambio cultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante se llena de tejido con el festival LanArte

Alicante se llena de tejido con el festival LanArte