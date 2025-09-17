Alicante se llena de tejido con el festival LanArte El evento internacional de tejedores aterriza en IFA por primera vez en la provincia

Este fin de semana, los días 20 y 21 de septiembre, Alicante se convertirá en la capital del tejido con la primera edición de 'LanArte Alicante Fest'. Este encuentro internacional reunirá a más de 60 expositores y diseñadores de Europa y Latinoamérica, además de figuras destacadas del panorama nacional.

El festival que quiere convertirse en un referente imprescindible para profesionales, aficionados y público general ha nacido de la mano de tres mujeres, Belén, Elena y Raquel. Las tres mujeres están vinculadas al mundo del textil y han unido su experiencia como tintorera, tejedora y diseñadora hasta dar forma a un espacio donde tradición y modernidad se encuentran. Su objetivo: visibilizar la riqueza de un sector en auge y ofrecer una experiencia abierta a todos los públicos.

En los dos días que dura el evento, IFA reunirá en su interior a marcas internacionales de referencia, editoriales especializadas, mercerías y tintoreros. Los asistentes también podrán conocer a diseñadores procedentes de países como Argentina, Chile, Francia, Portugal y Alemania, además de los españoles.

En la programación del evento se incluyen talleres impartidos por creadoras de prestigio, como Susimiu, Santa Pazienzia, Marta Bluü o Yedra Knits. El cartel se completa con un calendario de actividades gratuitas diseñadas para acercar el arte del tejido a cualquier visitante.

LanArte espera no ser solo un escaparate profesional, sino que también un espacio de convivencia cultural. «El público encontrará nuevas tendencias, técnicas innovadoras y experiencias participativas», afirma la organización.

Con esta primera edición, LanArte Alicante Fest aspira a consolidarse como un festival de referencia internacional, situando a Alicante en el mapa de los grandes encuentros textiles y reforzando su papel como ciudad abierta a la creatividad, la innovación y el intercambio cultural.

