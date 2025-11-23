Las Hogueras de Alicante enseñarán valenciano a la IA CENID y la Federació de Fogueres de Sant Joan firman un convenio de colaboración por el que cederán los llibrets para que la inteligencia artificial reconozca las tradiciones locales

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

No hay mejor reflejo de la cultura alicantina que las Hogueras de San Juan. A punto de cumplir su primer centenario, las fiestas oficiales de Alicante gozan de excelente salud, con más comisiones, más foguerers y una tradición que sigue pasando de generación en generación. Entre los elementos que mejor resumen su espíritu sobresalen los llibrets, publicaciones que cada año recopilan trabajos de investigación, ensayos y textos sobre la vida de la ciudad y su fiesta.

En sus páginas se puede encontrar de todo: biografías de artistas de hogueras, artículos sobre figuras de la cultura alicantina o estudios sobre el papel de la mujer en la fiesta. Pero también conservan algo esencial: el valenciano, incluso el popular que se hablaba en Alicante a principios del siglo XX cuando se fundaron estas fiestas. Una riqueza lingüística que, desde ahora, también servirá para enseñar valenciano a la inteligencia artificial.

Ampliar Firma del convenio entre el Cenid y la Federació de Fogueres. Reme Vélez

El proyecto ALIA, impulsado por CENID (Centro de Inteligencia Digital de la Comunidad Valenciana), ha dado un paso más en su objetivo de preservar y promover el uso del valenciano dentro del ámbito tecnológico. Lo ha hecho gracias a un convenio con la Federació de Fogueres de Sant Joan, que permitirá ceder los llibrets como material lingüístico para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El acuerdo se formalizó recientemente en la sede de CENID, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federació, David Olivares, y de la Bellea del Foc, Adriana Vico.

«Estamos en el siglo XXI, y la fiesta también tiene que entrar en él. Tenemos que empezar a digitalizarlo todo y no depender solo de la hemeroteca en papel», señala Olivares en declaraciones a TodoAlicante.

Un proceso sencillo y colaborativo

El convenio permitirá que las comisiones cedan sus llibrets digitalizados de forma voluntaria. Estos documentos se incorporarán al sistema ALIA como fuente de aprendizaje para que la inteligencia artificial aprenda directamente del valenciano usado en las calles, los monumentos y las fiestas.

«El proceso es muy sencillo: las hogueras solo tienen que subir a un enlace sus llibrets digitalizados en un archivo comprimido. Cuantos más se aporten, más precisa será la inteligencia artificial al comprender el valenciano», explica David Gerona, responsable de Cultura de la Federació.

Ampliar Presentación del llibret de la hoguera La Ceràmica sobre los inicios de la Fiesta. Kris Blue Events

Además de su valor lingüístico, los llibrets quedarán almacenados en la nube, lo que garantizará su conservación y acceso para futuras generaciones. «Desde este momento, los llibrets ya no se van a perder», subraya Olivares, quien destaca la importancia de crear un archivo digital festero completo antes del centenario de las Hogueras.

Tradición y tecnología se dan la mano

Cada año, las comisiones de hogueras y barracas elaboran llibrets que son auténticos retratos culturales y lingüísticos de la sociedad alicantina. Su lenguaje, a veces popular, a veces poético, representa una muestra viva del valenciano real, diverso y cotidiano.

Por eso, los investigadores de CENID consideran que son un material ideal para entrenar sistemas de inteligencia artificial capaces de comprender la lengua tal como la hablan los valencianos. Esta colaboración se suma a otras iniciativas del centro, como el proyecto VIVES, que recopila voces en valenciano de distintas zonas, edades y acentos para enriquecer el aprendizaje lingüístico de las máquinas.