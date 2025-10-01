Cenid presenta los resultados de Cleartext y anuncia su integración en el proyecto Alia

EXTRA Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:51 Compartir

Un año después de su lanzamiento junto a APSA ─asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con diferentes capacidades, a lo largo de todo su ciclo vital─, los investigadores del CENID (Centro de Inteligencia Digital de la Universidad de Alicante) han dado a conocer los principales logros y conclusiones de Cleartext, un proyecto pionero que acaba de finalizar. El objetivo de Cleartext es claro: adaptar textos digitales para que su lectura resulte más fácil, inclusiva y accesible para todas las personas, contribuyendo así a superar barreras en la comunicación escrita.

Durante la presentación, el director del CENID, Manuel Palomar, y la directora del proyecto, Paloma Moreda, destacaron los avances conseguidos y el impacto social que Cleartext ha generado en su primer año de vida. Al acto asistieron representantes de los equipos de gobierno de distintos ayuntamientos de la comarca, técnicos municipales, asociaciones como Aspanion, Adacea, Cocemfe y APSA, investigadores y profesores de la Universidad de Alicante, que subrayaron la utilidad de la herramienta para colectivos cada vez más amplios de la población.

En palabras de la investigadora Paloma Moreda: «Cleartext nos ha permitido acercar la tecnología a la ciudadanía, demostrando que la inteligencia artificial puede ser una aliada para la inclusión. Las jornadas de difusión celebradas a lo largo del proyecto han puesto de manifiesto el enorme interés y la necesidad de soluciones de este tipo en múltiples ámbitos sociales y educativos».

Tras la finalización de Cleartext, llega ALIA, el gran proyecto que representa la evolución natural de esta iniciativa. ALIA es una propuesta pionera en la Unión Europea que busca crear una infraestructura pública de recursos de inteligencia artificial para impulsar el castellano y las lenguas cooficiales ─catalán, valenciano, euskera y gallego─ en el desarrollo de la IA a nivel mundial.

El CENID aporta a ALIA su experiencia consolidada en IA abierta, ética y diversa, así como en procesamiento del lenguaje natural y gestión de datos lingüísticos. Dentro de este marco, Cleartext tendrá continuidad con el desarrollo de un caso de uso basado en simplificación de información, desarrollado por la consultora tecnológica alicantina Lynx View, que permitirá seguir avanzando en el acceso universal a la información.

El caso de uso seleccionado se apoya en los modelos del lenguaje de la familia ALIA para transformar documentos y mensajes complejos en información clara, comprensible y accesible para todos los públicos. Su aplicación está pensada para ser implantada en administraciones públicas y empresas, con el fin de mejorar la comunicación con la ciudadanía y con los usuarios de servicios. Según ha explicado David Ivorra, CEO de Lynx View, la herramienta permitirá:

-Reducir barreras de comprensión en textos administrativos, jurídicos, sanitarios o técnicos.

-Facilitar la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía, gracias a un lenguaje más directo y adaptado.

-Promover la inclusión, garantizando que colectivos con diferentes capacidades o niveles de alfabetización puedan acceder a la información. • Optimizar la relación institución-ciudadano, aumentando la transparencia y la confianza en los servicios públicos y privados.

Este caso de uso se convertirá así en un demostrador real ─que verá la luz el próximo 2 de noviembre─ de cómo la IA lingüística de ALIA puede generar un impacto directo y positivo en la sociedad, contribuyendo a una comunicación más justa, inclusiva y eficiente.