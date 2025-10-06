Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Rubén Torrecilla, pizarra en mano. T. A.

Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez

El técnico extremeño sigue al frente del Hércules pese a que las cuatro derrotas en seis partidos han llevado al equipo hasta el farolillo rojo

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:17

El Hércules nunca deja de sorprender y este lunes ha ratificado a Rubén Torrecilla de cara al choque de este viernes (19:00 horas) frente al Atlético Madrileño en el Rico Pérez. El preparador extremeño sigue en el cargo pese a que el secretario técnico Paco Peña abogaba por su salida tras caer en Cartagena hace tres semanas. Desde entonces sólo se ha sumado un punto y el Hércules ha caído hasta la posición de colista, un hecho insólito que tiene a la afición en pie de guerra.

Precisamente por este enfado perfectamente justificado se daba por hecho que el Hércules activaría un cambio en el banquillo a modo de tregua, pero ni por esas. Jon Pérez Bolo, exjugador blanquiazul y padre del central Adrián, sigue siendo la primera opción, pero no hay acuerdo. De esta manera, Torrecilla será la cabeza visible del equipo este viernes frente a un filial atlético que, además, llega lanzado y como líder.

La derrota de este pasado domingo en Teruel evidenció que el preparador extremeño no encuentra soluciones y está desesperado. El técnico vio toda la segunda parte sentado, con evidentes gestos de resignación y probablemente era el primero que esperaba una destitución este lunes. Pero no, continúa al frente del equipo una semana más mientras los jugadores están hundidos, superados por la situación y, en su mayoría, atenazados por los nervios.

La única nota positiva del choque de Teruel fueron los buenos minutos ofrecidos por el canterano Jorge Galvañ, quien fue titular en el lateral derecho debido a los problemas físicos de Samu Vázquez y Sotillos. Galvañ cumplió por su carril y, además, anotó el 2-1 al aprovechar una buena asistencia de Soldevila. Al margen del buen papel del canterano, el Hércules hizo aguas en casi todas las líneas. La fragilidad defensiva es alarmante y los delanteros siguen sin estrenarse después de seis jornadas.

El Hércules recibirá el viernes al filial dirigido por Fernando Torres con un ojo puesto en la enfermería, ya que están descartados los centrales Nacho Monsalve y Rubén Cantero, al igual que los extremos Nico Espinosa y Jeremy de León. El concurso de Sotillos y Samu Vázquez dependerá de las sensaciones que tengan durante la semana.

