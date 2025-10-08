Torrecilla: «Este Hércules no se arrastra, corre más que nunca»

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:32 Comenta Compartir

El todavía técnico del Hércules Rubén Torrecilla no quiere oír hablar de que el choque de este viernes (19:00 horas, Rico Pérez, ante el Atlético Madrileño) pueda ser el de su despedida como entrenador blanquiazul tras dos años y medio. Torrecilla insiste en que tiene fuerzas y pone en valor el esfuerzo y la implicación de sus futbolistas pese a que los resultados sigan siendo alarmantes, ya que el Hércules es colista tras haber perdido cuatro de sus seis partidos.

«Este Hércules no se arrastra, corre más que nunca... otra cosa es que las cosas no salgan, que es una evidencia. Necesitamos una pizca de suerte en ataque y minimizar los errores atrás para conseguir una victoria que haga que todo se vea de manera diferente», ha señalado este viernes el preparador blanquiazul.

Torrecilla ha repetido en varias jornadas que el Hércules está «a tiempo de todo» porque quedan más de 30 jornadas y ha pedido apoyo para sus futbolistas mientras dure el partido. «Psicológicamente lo están pasando mal y muchos de ellos no están acostumbrados a la presión que hay en un histórico... la afición es soberana y puede protestar todo lo que quiera, pero me gustaría que lo hicieran después del partido y no durante, ya que les jugaría en contra a nuestros propios futbolistas», ha recalcado.

Cuestionado por si sentía que podía ser su último encuentro al frente del Hércules, el extremeño ha respondido: «Estoy muy agradecido a Enrique (Ortiz) a Carlos (Parodi) y a Paco (Peña). Ellos saben la persona que soy, dedico las 24 horas al día a este escudo. Hay que acordarse de lo que hemos conseguido y las derrotas me duelen muchísimo, más que a nadie. Llevo aquí dos años y medio porque intento darle a este escudo y a esta afición todo lo que tengo. Les agradezco la cercanía y el apoyo. Todo se puede cambiar en la vida y de peores situaciones a la que tenemos ahora han salido a flote los equipos. Sigo pensando que vamos a ser capaces de cambiar la inercia», ha señalado.

Por último, Torrecilla ha confirmado que el lateral Samu Vázquez volverá a ser baja por segunda semana consecutiva y ha desvelado que el extremo Jeremy de León se ha incorporado a los entrenamientos porque quiere tener minutos frente al filial del Atlético para viajar el sábado con Puerto Rico a Estados Unidos, donde jugará un amistoso con la campeona del mundo Argentina.

