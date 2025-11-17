¿Hasta dónde puede llegar el HLA Alicante?

T. A. Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:31 Comenta Compartir

Los seguidores del baloncesto en Alicante tienen motivos bien fundados para soñar con el regreso a la ACB porque el HLA de Rubén Perelló va como un tiro. Las seis victorias y una sola derrota ponen de manifiesto que este proyecto va muy en serio.

El HLA Alicante volvió a demostrar su fortaleza en el Pedro Ferrándiz con una victoria solvente y coral ante Palmer Basket Mallorca Palma (109–73). Los de Rubén Perelló dominaron el encuentro desde el primer cuarto y fueron ampliando la renta con un juego ofensivo fluido, un acierto espectacular y una defensa que terminó por desbordar al conjunto balear.

Con esta victoria, el HLA Alicante firma uno de sus partidos más completos de la temporada, alcanzando los 109 puntos, con hasta siete jugadores por encima de los 10 de valoración y un impacto notable desde el banquillo.

El partido comenzó con un ritmo alto y un intercambio constante de acciones ofensivas. HLA Alicante impuso rápidamente su identidad: circulación rápida de balón, agresividad en las penetraciones y dominio físico en el rebote. La actividad de Mendicote y Coulibaly permitió segundas opciones que fueron minando la defensa visitante.

El segundo cuarto fue el verdadero punto de inflexión del encuentro. Alicante aumentó una marcha más en defensa, obligando a Palmer a tiros incómodos y forzando errores en la circulación de balón. Desde esa solidez atrás llegó el despegue ofensivo: Perelló rotó al equipo sin perder energía, con Aris, Jordá y Llorente castigando desde el perímetro y Coulibaly adueñándose de la pintura.

Palmer intentó frenar la sangría desde el tiro libre, pero cada intento de aproximación encontraba una respuesta inmediata del conjunto lucentino, que anotaba con rápido y encontraba siempre al jugador liberado. Un parcial de 10–2 mediado el cuarto estiró la diferencia hasta los 17 puntos, enviando el partido al descanso con un 55–38 que reflejaba la superioridad local.

Tras el paso por vestuarios, Alicante mantuvo la misma dinámica: defensa sólida, seguridad en el rebote y verticalidad para atacar el aro. Richardson asumió galones en la dirección, Larsen aportó presencia interior y Jordan Walker castigó desde el triple. La ventaja se consolidó por encima de los 20 puntos.

El último cuarto fue un auténtico recital ofensivo del HLA Alicante. Con el marcador encarrilado, Perelló repartió minutos y todos respondieron con intensidad: Mendicote siguió aportando energía, Coulibaly dominó el rebote y Torres y Tamba sumaron acciones de calidad en los últimos minutos.

