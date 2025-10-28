Un Larsen en estado de gracia invita a soñar al HLA Alicante El pivote danés se fue hasta los 40 puntos de valoración ante el Zamora y el conjunto de Rubén Perelló se afianza en los puestos de cabeza

¿Quién dijo que el HLA Alicante no puede soñar con una temporada ilusionante? Los vaivenes institucionales no han pasado factura al conjunto de Rubén Perelló, que se ha instalado en los puestos de cabeza de Primera FEB tras firmar tres victorias y una derrota.

El HLA Alicante prolongó su racha triunfal en el Pedro Ferrándiz, donde sigue invicto tras imponerse por 94-86 a un combativo Caja Rural CB Zamora. El equipo de Rubén Perelló firmó un partido muy serio, liderado por un imperial Larsen (40 puntos de valoración gracias a los 27 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes), la energía de Walker y el desparpajo de Álex Jordá, que encendió al pabellón en el tramo decisivo.

El encuentro arrancó con dominio local gracias al acierto de Larsen y Walker, aunque el conjunto de Saulo Hernández reaccionó con un parcial que apretó el marcador (13-12). Los alicantinos respondieron con un arreón liderado por Tucker y Geu, muy agresivos en la pintura, mientras Mendikote sumaba desde el perímetro.

En el segundo cuarto, Zamora igualó el choque (29-29), pero el HLA Alicante reaccionó con defensa y poder interior. Larsen, en modo MVP, castigó las faltas rivales y permitió abrir brecha al descanso (49-38).

Tras el paso por vestuarios, Zamora salió con fuerza y firmó un parcial de 7-15, reduciendo la diferencia hasta el 56-53. De nuevo Larsen cortó la reacción con un 2+1 crucial (59-53), y aunque los visitantes ganaron el parcial (17-20), el conjunto lucentino mantuvo el control (66-58) al final del tercer cuarto.

El último periodo fue un intercambio constante de golpes. Zamora se acercó, pero entonces emergió Álex Jordá, con ocho puntos consecutivos que devolvieron una ventaja de once puntos y desataron la euforia en el Ferrándiz. En los minutos finales, los alicantinos controlaron el ritmo y cerraron el partido con autoridad (94-86).

Con este triunfo, el HLA Alicante de Perelló mantiene su invicto en casa y se consolida en la zona alta de la Primera FEB, mientras que el Caja Rural CB Zamora dejó una gran imagen, demostrando carácter y competitividad ante uno de los equipos más sólidos de la categoría.

Por su parte, el HLA Alicante sigue soñando con una temporada ilusionante de la mano de su gigante danés Larsen, quien semana tras semana sigue demostrando que la inversión realizada en su renovación fue la mejor de las decisiones.

