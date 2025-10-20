El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila El atacante catalán se pierde lo que queda de temporada tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla ante el Villarreal B

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 15:20

El Hércules no acudirá al mercado de jugadores en paro para cubrir la baja de larga duración de Oriol Soldevila. La secretaría técnica blanquiazul ha realizado una primera batida a la lista de futbolistas sin equipo y ninguno de los nombres que ahí aparece ha convencido. El Hércules no quiere precipitarse y prefiere esperar a que comience enero para poder reforzarse con un jugador de categoría superior que no haya tenido minutos en la primera vuelta.

La grave lesión de Soldevila el pasado sábado ha trastocado de manera importante los planes de un Hércules que, pese a su triunfo ante el Villarreal B, sigue con el agua al cuello al ocupar puestos de descenso a Segunda RFEF. Soldevila es el jugador mejor pagado de la plantilla y un activo capital en el grupo humano, hasta el punto de que tanto el dueño Enrique Ortiz como el secretario técnico Paco Peña estuvieron muy encima del atacante el pasado verano para hacerle ver que era mejor explotar en el Hércules que irse a un equipo de Segunda de manera precipitada. Ahora todo esos planes han saltado por los aires tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla en una acción fortuita que llegó pocos minutos después de su doblete, que supuso el triunfo ante el filial amarillo.

Desde los servicios médicos ya han confirmado que la temporada ha acabado para Soldevila y el técnico Rubén Torrecilla tendrá que echar mano de atacantes como Jeremy de León, Aranda o Rojas hasta que llegue enero. En esta nómina se podría incluir pronto al capitán Nico Espinosa, en la recta final de su proceso de recuperación.

La grave lesión del catalán borró de un plumado las sonrisas de los jugadores del Hércules tras el 2-1 al Villarreal B. El vestuario está muy afectado, ha arropado al atacante en estas últimas horas y quiere dedicarle una victoria en el choque de este miércoles frente al Atlético Madrileño, que dará comienzo a las 19:00 horas en el Rico Pérez.

Soldevila cumplía su segunda temporada en el Hércules y la pasada fue el máximo goleador blanquiazul con once dianas. El infortunio también se cebó con él hace un año, ya que la fractura de un dedo del pie le dejó prácticamente tres meses sin poder jugar. Aquella lesión se vería ahora como un mal menor, ya que la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, con afectación meniscal, es mucho más grave.