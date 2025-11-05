El Hércules ata a Mehdi Puch por dos temporadas El centrocampista argelino de 21 años se quedó sin equipo en agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:51 Comenta Compartir

El Hércules ha cerrado la incorporación del centrocampista Mehdi Puch para las dos próximas temporadas. El jugador argelino, de 21 años, se quedó sin equipo el pasado mes de agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés, club que perdió seis categorías por su deuda.

Puch lleva dos semanas entrenando a las órdenes de Rubén Torrecilla y ha convencido por ser un centrocampista polivalente, bien dotado técnicamente, con visión de juego y capacidad de superar líneas. Fue internacional sub'18 con Argelia y tiene en su currículum medio centenar de partidos en la categoría de plata francesa con el Ajaccio. Además, ocupará ficha sub'23.

El Hércules ya ha fichado a Puch y ahora está por ver cuándo podrá echar mano de él en la competición. El jugador está en el paro, pero esta certificación le llegó el 2 de septiembre, si bien el Hércules y sus representantes entienden que estaba desempleado desde el 20 de agosto, día en el que se certificó el descenso del Ajaccio. El club blanquiazul tratará de inscribir a Puch para que esté disponible la semana que viene, si bien todo depende de que la Federación Francesa le dé el visto bueno a la Española. Los trámites ya están en marcha y se aguarda la resolución.

Tanto Torrecilla como el secretario técnico Paco Peña confían en que la autorización llegue lo antes posible ya que el centro del campo del Hércules ha quedado especialmente debilitado tras la fractura de clavícula sufrida por Roger Colomina. El pivote catalán ya ha sido operado y no reaparecerá hasta 2026. Por su parte, el argelino Puch es un jugador más parecido a Artiles, un perfil que se echa de menos.

Por otro lado, el Hércules prepara el choque de este sábado ante el Europa con la mirada puesta, una semana más, en la enfermería. Se da por hecho el regreso de Unai Ropero tras descartarse una lesión grave en la rodilla, así como el del central Nacho Monsalve, quien ya viajó a Antequera aunque no tuvo minutos. La principal duda es Samu Vázquez, mientras que el también lateral Javi Jiménez verá el encuentro de este fin de semana desde la grada, en este caso por sanción.

El Hércules necesita derrotar al Europa para poner tierra de por medio con la zona de descenso y Torrecilla también pone en juego otro match ball para hacerse fuerte en el banquillo tras un inicio de curso realmente decepcionante.