Javi Jiménez y diez más ante el Cartagena El lateral del Hércules debutará como titular el domingo en un choque de máxima exigencia en el que volver a perder encendería las alarmas

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:44 | Actualizado 18:38h.

Se acabó el periodo de rodaje en el Hércules y toca apretar los dientes, competir lo mejor posible y empezar a sumar. Las dos derrotas consecutivas firmadas ante el Ibiza (2-1) y el Algeciras (0-1) han escocido en el vestuario y en los despachos, por lo que las primeras apreturas de la temporada ya están aquí. El técnico Rubén Torrecilla sabe que tiene que echar mano de sus mejores guerreros y uno de ellos es el lateral izquierdo Javi Jiménez.

El zaguero de 29 años está llamado a ser una pieza clave en la zaga debido a su experiencia y agresividad. 121 partidos en Segunda tiene a sus espaldas y el Hércules no lo dudó ni un segundo cuando a finales de verano se puso a tiro su fichaje, aunque conllevara la baja de un Xavi Pleguezuelo firmado sólo un mes antes.

Javi Jiménez no hizo pretemporada pero Torrecilla no parece dispuesto a darle mucha más tregua ya que le necesita con urgencia. El lateral jiennense no tuvo minutos en el estreno frente al Tarazona y Retu respondió con un partido notable y una asistencia de gol a Samu Vázquez. Pero el madrileño no anduvo fino en Ibiza, donde sufrió mucho, ni tampoco ante el Algeciras. En este último partido, el técnico le sentó en el descanso para dar entrada a un Javi Jiménez que suple con oficio su falta de rodaje. El jienense tiene garantizado su puesto en el once frente al Cartagena, ya que la batalla será exigente y se quiere evitar a toda costa enlazar una tercera derrota que dejaría al técnico realmente cuestionado y a las puertas de un plebiscito en el Rico Pérez frente al Alcorcón (domingo 28 a las 16:00 horas).

Tras la recuperación del extremo Jeremy de León, que dejó minutos ilusionantes en su estreno frente al Algeciras, las únicas bajas por sanción que tiene el Hércules para Cartagena son el central Nacho Monsalve, con molestias en la rodilla, y el capitán Nico Espinosa, a quien se espera de vuelta para noviembre. Por su parte, el central Javi Rentero también verá el choque del domingo desde la grada tras ser expulsado en el último partido en una acción que tardará en olvidar, ya que tuvo lugar en el minuto diez y esa roja condicionó todo el choque.