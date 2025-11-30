Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Fran Sol, autor del segundo gol blanquiazul este domingo en Tarragona. HCG

Una ingenua expulsión salva al Hércules de Beto en Tarragona (2-2)

Los alicantinos aprovechan la superioridad numérica para igualar un 2-0 adverso con tantos de sus delanteros

Juan F. Millán

Juan F. Millán

Alicante

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:47

El Hércules ha salido indemne de un partido loco en Tarragona. Los alicantinos han coqueteado con el desastre durante 40 minutos cuando el Nástic estaba campando a sus anchas en el Nou Estadi y estaba haciendo añicos el modelo de Beto Company. Un 2-0 en el marcador y sensación en el césped de que el castigo podía ser mayor.

Sin embargo, el fútbol es tan maravilloso que depara giros inesperados. Un doble pisotón de Álex Jiménez a Rentero separado por dos minutos le ha costado al atacante del Nàstic la expulsión. A diferencia de Elda, el Hércules sí ha sabido aprovechar el regalo y la superioridad para igualar con cierta facilidad el duelo.

Primero Slavy ha aprovechado su propio fallo en un penalti para remachar a la red el rechace del portero. Después, ha llegado el momento de Fran Sol. El madrileño ha gritado el 2-2 como si no hubiera mañana, como si fuera su primer gol como profesional. Su sequía duraba casi 14 partidos y los goles anulados por fuera de juego empezaban a ser una broma de mal gusto.

A Fran Sol le habían anulado su tercer gol por fuera de juego (Atlético de Madrid B, Antequera y ahora Tarragona). Un buen centro de Samu Vázquez, lo ha rematado en semifallo Slavy y la pelota ha quedado franca en el segundo palo para que Fran Sol la empujara a la red. El asistente ha levantado el banderín y el delantero herculano no daba crédito.

Tras la revisión, el árbitro ha marcado el centro del campo y Fran Sol ha celebrado por todo lo alto el tanto. Su sensación de liberación ha sido bastante evidente.

El choque estaba para el 2-3, pero la expulsión de Samu Vázquez ha frenado en seco la remontada. Los últimos minutos han sido equilibrados y con el ánimo de ambos equipos de que no hubiera más sorpresas y de que el punto era bueno.

El Hércules de Beto Company tiene que seguir mejorando. Este domingo ha sido muy inferior al Nàstic en el once para once, con una sensación de baño del rival similar a la de Elda hace dos semanas.

Solo la expulsión ha metido a los herculanos en el duelo. La próxima semana parece propicia para sumar otra victoria en casa y hacer que la trayectoria de Beto siga por buen camino. El Torremolinos espera al Hércules el sábado a las 16.00 horas en el estadio blanquiazul.

