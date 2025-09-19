El Hércules viajará a Cartagena sin tres de sus cuatro centrales Rubén Cantero se queda en tierra por una lesión muscular y se une a las bajas de Javi Rentero y Nacho Monsalve

Más difícil todavía para el Hércules. Concretamente para su técnico Rubén Torrecilla en su misión de formar un eje de la zaga competitivo este domingo (18:15, À Punt) en Cartagena en la visita a otro candidato al ascenso. Tres de los cuatro centrales blanquiazules están fuera de combate para la cuarta jornada de Liga y el último en caer ha sido el joven Rubén Cantero, quien sufre una lesión muscular que le obligará a parar varias semanas. Esta ausencia se une a las ya conocidas del sancionado Javi Rentero, expulsado frente al Algeciras, y del veterano Nacho Monsalve, con molestias en la rodilla.

Torrecilla tendrá que tirar de inventiva y la primera decisión tomada esta semana es la de volver a contar con Sotillos como central pese a que comenzó el curso como segundo lateral derecho por detrás de Samu Vázquez. Las ausencias en la zaga son tan notorias que el técnico del Hércules ha trabajado varios días con una defensa con tres centrales que estaría formada por Bolo, Sotillos y Retu, con Samu Vázquez y Javi Jiménez como carrileros.

El entrenador blanquiazul aseguró este viernes que su equipo desea ganar para «cambiar la pequeña inercia negativa» en la que se encuentra tras enlazar dos derrotas consecutivas. «Tenemos que cambiar la dinámica y volver a ganar y a tener sensaciones buenas», señaló el extremeño, que pronosticó un encuentro «bonito y de tú a tú» entre dos equipos que quieren ganar.

Torrecilla evitó comparar la mala dinámica actual con la que empañó el final del pasado campeonato y develó que el mayor trabajo que ha realizado esta semana con sus jugadores es «mental». «Hay cosas que mejorar, tenemos que cambiar lo que tengamos al alcance de la mano. Hay que trabajar para que los detalles caigan de nuestro lado y ser un equipo más compacto», señaló.

El técnico del Hércules se mostró convencido de que Oriol Soldevila recuperará su mejor versión «en cuanto marque un gol» y se mostró feliz por la convocatoria de Jeremy de León por parte de la selección de Puerto Rico, si bien no ocultó preocupación por su estado físico. «Él está ahora en pretemporada después de cuatro meses sin jugar. Me encanta que vaya con la selección, pero me preocupan el tiempo que vaya a jugar o se lesione. Con él no podemos permitirnos el lujo de dar un paso adelante y dos hacia atrás», concluyó Torrecilla.

