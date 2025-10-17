El Hércules recibe al Villarreal B con Torrecilla en el disparadero El técnico extremeño será despedido si el equipo no gana este sábado (16:15 horas) al filial de David Albelda

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 15:33 | Actualizado 15:40h. Comenta Compartir

El Hércules recibe este sábado (16:15 horas) al Villarreal B en una situación límite y con el margen de error reducido a la mínima expresión. Un empate o una derrota supondrían la destitución de Rubén Torrecilla dos años y medio después de llegar al Hércules, mientras que una victoria apaciguaría los ánimos pero sólo durante unas horas, ya que el equipo blanquiazul volverá a jugar en el Rico Pérez el próximo miércoles, en este caso frente al Atlético Madrileño en un partido aplazado por la alerta de lluvias.

El Hércules es colista en la tercera categoría del fútbol español tras haber sufrido cuatro derrotas en seis partidos y la reacción no se puede hacer esperar. Lo sabe Torrecilla y también unos jugadores que, en su mayoría, se sienten culpables de esta deriva.

El conjunto blanquiazul ha tenido más tiempo de lo habitual para preparar la visita de un filial que en los últimos años ha jugado prácticamente a placer en el Rico Pérez. El Villarreal B llega ahora con David Albelda a los mandos y con la moral alta tras golear al Betis B (4-1) en su último encuentro.

Aunque Torrecilla no lo ha querido confirmar públicamente, serán varias las novedades en su once en busca de la reacción. El canterano Jorge Galvañ repetirá como lateral derecho en ausencia de Samu Vázquez, quien podría sentarse en el banquillo pero que no está para más de 15 minutos, tal y como desveló el técnico este jueves. Salvo sorpresa, en el eje de la zaga volverán a formar Rentero y Bolo, ya que Nacho Monsalve sigue recuperándose de su lesión de rodilla. Donde no hay ninguna duda es en el lateral izquierdo, con el experimentado Javi Jiménez aportando oficio en una situación muy delicada.

En la sala de máquinas comienzas las dudas, ya que ninguna fórmula le ha dado resultado a Torrecilla. Mangada podría unirse a Ben Hamed y Colomina, aunque Unai Ropero también pide minutos por detrás del punta, al igual que Aranda. En la derecha parece intocable Soldevila tras superar unas molestias, mientras que el nueve se lo disputan Slavy y Fran Sol, dos delanteros que no han visto puerta y están desesperados.

Quien esperará su oportunidad en el banquillo es el puertorriqueño Jeremy de León, llegado en la noche del jueves a Alicante tras disputar 60 minutos con su selección frente a Argentina. Torrecilla no ha ocultado públicamente su enfado por lo que considera «una temeridad» ya que Jeremy sale de una lesión muscular que le hizo perderse el último choque frente al Teruel.

Temas

Estadio José Rico Pérez